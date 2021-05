Geen stuntzege voor Greet Minnen op Roland Garros

Kwalificatiespeelster Greet Minnen (WTA 125) heeft zondagnamiddag niet voor een stunt kunnen zorgen in de openingsronde van Roland Garros.

In het duel tegen het Tsjechische elfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 12) kreeg ze in de tweede set een matchpunt, dat ze niet wist te benutten. Kvitova haalde het vervolgens in de tiebreak in deed zo het duel in haar voordeel kantelen: 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en 6-1 na 2 uur en 16 minuten.

Het was de derde onderlinge confrontatie tussen Minnen en Kvitova, de tweede op gravel. Kvitova won eerder op gemalen baksteen in Stuttgart in 2019. Begin dit jaar was de Tsjechische op de Australian Open (hardcourt) ook de beste.

De 23-jarige Minnen debuteerde pas vorig jaar op de hoofdtabel van Roland Garros. Ze verloor toen in de eerste ronde van de Argentijnse Nadia Podoroska.

Minnen is de enige Belgische die zondag al in actie kwam op de openingsdag van Roland Garros, de overige drie Belgen volgen maandag. David Goffin (ATP 13) speelt aan het einde van de namiddag (niet voor 17 uur) op court 14 tegen het Italiaanse toptalent Lorenzo Musetti (ATP 76).

Eerder op de dag komt Elise Mertens (WTA 15) in de tweede match op court 7 uit tegen de Australische kwalificatiespeelster Storm Sanders (WTA 161). Minnens partner Alison Van Uytvanck (WTA 67), zondag nog aandachtige toeschouwer in de tribunes, speelt de derde match op court 5 tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 97).