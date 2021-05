Brent Van Moer pakt eerste rit in Critérium Dauphiné

Brent Van Moer reed in een heuvelachtige etappe rond Issoire weg uit een vroege ontsnapping met drie renners. Het peloton kon hem niet meer bijbenen. Voor Van Moer is het zijn eerste zege als profrenner.

Brent Van Moer (Lotto-Soudal) heeft de eerste rit van het Critérium Dauphiné gewonnen. Voor Van Moer is het zijn eerste zege als profrenner. Hij wordt dus ook de eerste leider. De Dauphiné opende met een verraderlijke heuveletappe rond Issoire, met een slot van drie lokale ronden waarin per ronde de Côte du Château de Buron (3,2 km aan 6,8 procent) en de Col de la Croix des Gardes (1,6 km aan 5,1 procent) moesten beklommen worden. De ontsnapping van de dag werd gekleurd door een drietal: Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe) en Cyril Gautier (B&B-KTM). Van Moer hield er uiteindelijk de bergtrui aan over.

In het peloton controleerden Bahrain-Victorious en Team UAE de voorste gelederen, waardoor de sowieso schaarse sprinters als Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) enkele keren in de problemen kwamen. Bij het ingaan van de laatste ronde was Van Moer de betere vooraan. Met nog zestien kilometer te gaan, liet de beloftevolle renner zijn medevluchters vlotjes achter op de Château de Buron. Achter hem snokte Ineos het tempo omhoog op diezelfde klim. De hardrijder gooide zich in de aanval. Het peloton nam een halve minuut terug bergop, maar in de afdaling kon Van Moer zijn voorsprong behouden.

Zo kon Van Moer, die vorige week in de Ronde van Limburg nog in de finale verkeerd reed en zo de winst verloor, enkele honderden meters voor de finish al vieren. De renner van Lotto-Soudal nam zo revanche voor vorig jaar: toen vond de Dauphiné plaats na de heropstart eind augustus. Van Moer kwam in de eerste honderd kilometer van de race ten val kwam. De knieblessure die hij opliep, was meteen het einde van zijn najaar van 2020.