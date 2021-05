Ronde van Italië: Egan Bernal pakt eindzege, Filippo Ganna wint slottijdrit

Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) heeft de slottijdrit van Senago naar Milaan gewonnen. Ploeggenoot Egan Bernal kon met een ruime voorsprong deze race tegen de klok aanvatten en die bleek uiteindelijk voldoende om de 104e Ronde van Italië op zijn naam te schrijven.

De wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna joeg vandaag op een vijfde opeenvolgende tijdritzege na zijn drie zeges in 2020 en zijn overwinning in de openingstijdrit in Turijn. De Italiaan van INEOS-Grenadiers verbetert daarmee het record van Francesco Moser van vier zeges in 1994-1985.

Parcours

Het parcours van vandaag was dan misschien zo plat als een pannenkoek, een tijdrit op de allerlaatste dag van een grote ronde betekent gegarandeerd billenknijpen voor de favorieten. Vanaf het startpodium liep het parcours eerst een stukje naar het westen alvorens koers te zetten richting Cascina Battiloca, waar na 9,2 kilometer de eerste tussentijd werd opgenomen. Vervolgens was het een dikke tien kilometer tot het volgende tussenpunt.

Zeker in de eerste helft van de tijdrit lagen er nog aardig wat bochten in het parcours, maar na het tweede tussenpunt hoefden de renners nog maar een paar keer in de ankers. Dit maakte dat het vooral een chronoproef was voor de mannen met brute kracht in de benen. Pure klimmers konden echt nog flink wat tijd verliezen, maar Bernal had met twee minuten voorsprong op zijn dichtste belager Damiano Caruso niets te vrezen. Die bleek ruimschoots voldoende om zijn eindoverwinning in deze Giro veilig te stellen.

Bij het eerste tussenpunt prijkte de Spanjaard Albert Torres (Movistar) helemaal bovenaan. Hij was na 9,2 kilometer tien seconden sneller dan Riccardo Minali. Even later had de Oostenrijker Matthias Brändle (10’43”) zoals verwacht de toptijd te pakken na 9,2 kilometer. Maar de Duitser Max Walscheid prutste liefst dertien seconden van die tijd af.

Peter Sagan wint maglia ciclamino

Peter Sagan (Bora-hansgrohe) moest vandaag enkel recht blijven om de eindwinnaar in het puntenklassement te worden en dat deed hij gelukkig. De Slovaak mocht zo de eerste paarse puntentrui -of maglia ciclamino- in zijn carrière mee naar huis nemen.

Platte band voor Ganna

De eerste richttijd aan de streep was voor Maciej Bodnar. De Pool had daar een tijd van 34’43” op de tabellen gezet. Die topchrono hield echter niet lang stand. Duitser Max Walscheid duwde aan de streep Bodnar van de leiderstroon met een tijd van 34’21”. Maar ook zijn liedje zou snel uitgezongen zijn. Tijdritfenomeen Filippo Ganna kende eerst brute pech, want op anderhalve kilometer voor de streep kwam hij vooraan lek te staan. Gelukkig kreeg de Italiaan snel een nieuwe fiets om het laatste stukje als een stoomtrein af te haspelen. De wereldkampioen tijdrijden werkte het parcours van om en bij de 30 kilometer uiteindelijk af tegen een duizelingwekkend gemiddelde van 53,8 km/u. Ondanks zijn lekke band peuzelde Filippo Ganna maar liefst 33 seconden van de tijd van Walscheid tijd (33’48”)

Cavagna tegen de vlakte, ploegauto blokkeert weg

Edoardo Affini, ook een Italiaan, was op de hoogte van de mechanische pech van Ganna en reed zich de ziel uit het lijf. Hij kwam uiteindelijk twaalf seconden tekort om Ganna van de troon te stoten. Rémi Cavagna, één van de grootste uitdagers van Ganna, kwam 500 meter voor de streep ten val. Hij krabbelde snel weer overeind, maar de toptijd was jammer genoeg al gaan vliegen. Cavagna schatte een bocht in de slotkilometer volledig verkeerd in en reed rechtdoor tegen de dranghekken. De Fransman kon zijn val breken, maar verloor daar meer dan twaalf seconden. Twaalf seconden was de achterstand van Cavagna op Ganna aan de streep. Hij moest vrede nemen met een tweede plaats.

De incidenten bleven zich nadien opstapelen in deze tijdrit. De Italiaan Matteo Sobrero leek op weg naar de tweede tijd aan de streep. Maar in een bocht moest Sobrero in de remmen knijpen omdat hij gehinderd werd door de ploegauto van Groupama-FDJ. De Astana-renner klopte boos op de deur van de auto. Uiteindelijk zette Sobrero de vierde tijd neer, op veertien seconden van Ganna. Slechts twee seconden langzamer dan Cavagna, de tweede in de daguitslag.

Keisse beste Belg

Tussen de toptijdrijders staat zowaar Iljo Keisse geparkeerd op de tiende plaats. Daarmee doet hij beter dan onder meer Bodnar en Brändle. Keisse was één minuut gestart voor Ganna, die onze landgenoot pas na tien kilometer te pakken had. Toen Ganna in de slotfase lek aan de kant stond, zoefde Keisse hem weer voorbij. Uiteindelijk moest Keisse maar 47 seconden toegeven op Ganna aan de streep.

Rituitslag:

1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 33:48

2. Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) +12

3. Edoardo Affini (Jumbo - Visma) +13

4. Matteo Sobrero (Astana - Premier Tech) +14

5. João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) +27

6. Max Walscheid (Team Qhubeka - ASSOS) +33

7. Alberto Bettiol (EF Education - Nippo) +34

8. Jan Tratnik (Bahrain Victorious) +42

9. Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) +44

10. Iljo Keisse (Deceuninck - Quick-Step) +47