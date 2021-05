Zoektocht naar Jürgen Conings ook in Zutendaal tevergeefs

Speciale politie-eenheden met bijstand van de politiehelikopter hebben in de nacht van zaterdag op zondag ook in Zutendaal een zoekactie gehouden naar de gewapende en voortvluchtige militair Jürgen Conings, opnieuw zonder resultaat.

Het federaal parket bevestigde zondagnamiddag dat er de voorbije nacht in Zutendaal naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings gezocht is. Zaterdagavond rond 21 uur vond ook al een korte zoeking van politie en militairen plaats in de bossen van Lanklaar in de buurt van de Hoeveweg en de Litzberg. De zoekacties leverden geen resultaat op.

Zondagochtend, kort na middernacht, arriveerden enkele voertuigen van de speciale eenheden van de federale politie in het gehucht Stalken in Zutendaal. De helikopter van de federale politie cirkelde ook een tijdje in de lucht. Rond 2 uur verdwenen de helikopter en politie-eenheden weer. Het federaal parket kan weinig elementen prijsgeven over het onderzoek naar de terreurverdachte Conings, die sinds maandag 17 mei voorlopig van de radar verdwenen lijkt. Grootschalige sweepings in afgebakende zones in het Nationaal Park Hoge Kempen leverden tot nu toe geen resultaten op.

De 46-jarige Conings had recent bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond 17 mei niet naar huis terugkeerde en vervolgens bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair. In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.