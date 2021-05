Al dertien doden bij protest in Colombia, VN wil onderzoek

VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet is ongerust over de gewelddadige betogingen in Cali, in Colombia. Er vielen minstens dertien doden. Bachelet vraagt een onafhankelijk onderzoek.

‘Het is essentieel dat alle mogelijke betrokkenen bij het veroorzaken van verwondingen of de dood, onder wie overheidspersoneel, snel, doeltreffend, onafhankelijk, onpartijdig en transparant worden onderzocht, en dat de verantwoordelijken verantwoording afleggen’, aldus Bachelet in een mededeling.

De protesten zijn al een maand aan de gang en worden hard onderdrukt door de ordediensten. Het protest brak uit tegen een inmiddels ingetrokken belastinghervorming. Ook tegen een hervorming van de gezondheidszorg kwamen mensen op straat, en ook het vredesproces verhit de gemoederen.

De Colombiaanse president Ivan Duque zei vrijdagnacht het leger naar het departement Cauca te sturen om de politie bij te staan. ‘Eilanden van anarchie mogen we niet hebben in ons land.’

Vorig weekend leidde de situatie in het Zuid-Amerikaanse land nog tot een betoging aan de Brusselse Kunstberg. De manifestanten van verschillende Belgische organisaties en de gemeenschap van uitgeweken Colombianen maakten hun onvrede over de toestand in Colombia duidelijk met boodschappen als ‘SOS Colombia’, ‘Colombian Lives Matter’ en ‘Stop de genocide in Colombia’. Ze eisten dat de ordediensten stoppen met geweld te gebruiken tegen de protesterende Colombianen. Ze vroegen ook respect voor de mensenrechten, en in het bijzonder het recht om op een vreedzame wijze te manifesteren.