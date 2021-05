Slecht nieuws voor Rode Duivels? De Bruyne heeft neus en oogkas gebroken

Kevin De Bruyne heeft zijn neus en oogkas gebroken in de finale van de Champions League na een botsing met Antonio Rüdiger. Dat maakte de Rode Duivel zondagmiddag bekend. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor zijn kansen om te spelen op het Europees kampioenschap.

‘Hey jongens, ik ben net terug van het ziekenhuis. Mijn diagnose is een acute neusbreuk en een fractuur in mijn linkeroogkas. Ik voel me oké nu. Ik ben nog altijd teleurgesteld over gisteren maar natuurlijk zullen we er terug staan’, schreef De Bruyne zondagmiddag op zijn Twitteraccount.

De Rode Duivel werd in de 55ste minuut van de Champions League-finale tussen zijn club Manchester City en Chelsea de weg versperd door tegenstander Antonio Rüdiger. Hij knalde keihard met zijn gezicht tegen de schouder van de Duitse international aan. Daarop bleef hij zichtbaar aangeslagen minutenlang op het gras liggen. Hij werd meteen vervangen, probeerde nog even vanuit de tribune te volgen maar werd uiteindelijk nog voor het einde van de wedstrijd weggevoerd. Zonder zijn patron verloor Manchester City de finale uiteindelijk met 0-1.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat dit betekent voor de speelkansen van De Bruyne op EURO 2020. De Rode Duivels spelen over minder dan twee weken al hun openingsmatch, in en tegen Rusland op zaterdag 12 juni. Sowieso was afgesproken dat De Bruyne de groep pas op maandag 7 juni zou vervoegen om hem wat rust te gunnen na de finale van de Champions League.