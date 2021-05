Downing Street bevestigt huwelijk Boris Johnson

Britse tabloids meldden het zaterdag al, maar nu heeft ook zijn kabinet het nieuws bevestigd. De Britse premier Boris Johnson is zaterdag getrouwd met verloofde Carrie Symonds.

De Britse pers bracht zaterdag al berichten over het ‘geheime huwelijk’ van de Britse premier naar buiten. Met name Mail on Sunday en The Sun meldden dat de 56-jarige Johnson en zijn 33-jarige vriendin Carrie Symonds in de kathedraal van Westminster in het huwelijksbootje stapten. Hun ouders en naaste vrienden waren aanwezig. Meer dan dertig genodigden zouden er niet geweest zijn - dat is het maximum aantal mensen dat in Groot-Brittannië volgens de Covid-maatregelen mag samenkomen. Eerder waren er al berichten dat vrienden en familie van het stel een uitnodiging kregen voor een evenement op 30 juli.

Zondagochtend bevestigde ook het kabinet van Johnson het nieuws. ‘De premier en mevrouw Symonds zijn gisterennamiddag getrouwd tijdens een kleine ceremonie in de kathedraal van Westminster’, bevestigde een woordvoerder. Het huwelijksfeest werd in het grootste geheim gepland. Volgens The Sun waren zelf de ‘senior’ medewerkers op Downing Street op voorhand niet op de hoogte. Die krant meldde ook dat Westminster Cathedral kort na de middag geëvacueerd werd en ‘in lockdown ging’. Nadien zagen mensen een limousine arriveren -met daarin Symonds. Daniel Humprheys, die ook al de zoon van het stel doopte, zou de ceremonie geleid hebben. Die krant publiceerde ook foto’s van muzikanten die zaterdagavond de woning van de premier verlieten.

Carrie Symonds droeg een witte jurk en een bloemenkrans in haar haar. En hoewel Johnson eerder al twee keer getrouwd was, is het stel nu voor de kerk getrouwd. Volgens de BBC kon dat omdat hij voordien niet voor de katholieke kerk in de echt verbonden was. Johnson is de tweede Britse premier die trouwt tijdens zijn mandaat. De eerste was Robert Jenkinson in 1822. Johnson en Symonds waren sinds 2019 verloofd. Vorig jaar kregen ze een zoon.