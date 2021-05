Beperkte zoekactie naar Jürgen Conings zaterdagavond

Een nieuwe, beperkte zoekactie zaterdagavond naar de verdwenen militair Jürgen Conings heeft niets opgeleverd. Dat bevestigt het federaal parket zondagochtend.

Het Belang van Limburg signaleerde zaterdagavond dat er een nieuwe zoekactie plaatsvond in het Nationaal Park Hoge Kempen, nabij Lanklaar, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. De krant meldde dat een twintigtal politiecombi’s en legervoertuigen ingezet werden. De VRT meldt ook dat een politiehelikopter ingezet werd.

Het federaal parket geeft geen details over de inzet tijdens speurtocht, maar bevestigt het nieuws. ‘Ik kan bevestigen dat er gisterenavond een beperkte zoektocht was. De betrokkene werd niet aangetroffen’, zegt woordvoerster Wenke Roggen. In het onderzoek wordt continu voortgewerkt op verschillende pistes, klinkt het. De elementen die daarbij naar voren komen, worden afgetoetst.

De 46-jarige Conings had recent bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij vorige week maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

Eerder deze week werd al gezocht naar Jürgen Conings in het Nationaal Park Hoge Kempen: