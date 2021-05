Kevin De Bruyne na botsing in tranen van het veld tijdens Champions League-finale

Kevin De Bruyne moest zijn Champions League-finale al na een klein uur spelen staken. De aanvoerder van Manchester City moest na een stevige botsing met Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger minutenlang verzorgd worden en kon niet meer verder.

Het incident gebeurde vroeg in de tweede helft. Rüdiger zette zijn lichaam en had daarbij duidelijk geen oog voor de bal, waarna De Bruyne vol in botsing kwam met de Chelsea-verdediger. Beide spelers bleven liggen, maar het was de Rode Duivel die er duidelijk het ergste aan toe was. De Bruyne kreeg minutenlang verzorging op het terrein, maar moest uiteindelijk gewisseld worden.

Het is voorlopig onduidelijk of De Bruyne behalve zijn toegetakelde linkeroog een blessure heeft opgelopen. Hij bleef na zijn wissel een kwartier op de City-bank zitten en volgde de wedstrijd aandachtig mee, maar daarna werd de Rode Duivel toch weggeleid.

Het is dus nog afwachten of er gevolgen zijn voor het EK, dat op 11 juni begint. België speelt zijn eerste groepswedstrijd op zaterdag 12 juni.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: Pool via REUTERS

Foto: AP

Foto: Pool via REUTERS