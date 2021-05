Chelsea wint voor de tweede keer de Champions League na 0-1 zege in finale tegen Manchester City

Londen is blauw vanavond, het oog van Kevin De Bruyne is dat ook. Chelsea pakte na een 1-0-overwinning de tweede Champions League-trofee in zijn geschiedenis. Voor KDB was de finale al na iets minder dan een uur voetballen afgelopen. Na een bodycheck van Antonio Rüdiger moest De Bruyne het veld groggy verlaten.

Wat een domper. Een stralende lentezon, publiek in het stadion, alle ingrediënten voor een prachtige voetbalavond. Alleen eindigde die voor Kevin De Bruyne in mineur. Eén stevige bodycheck van Antonio Rüdiger kostte KDB een heldenrol in de finale van de Champions League. Een kwartier ver in de tweede helft probeerde de Duitser van Chelsea De Bruyne met zijn volle gewicht de doorgang te versperren. De hoofden botsen tegen elkaar, met een blauw oog voor De Bruyne tot gevolg. Met tranen in de ogen verliet de Rode Duivel het veld.

Voor rust viel De Bruyne ook al op… door niet op te vallen. En daar had de tactiek van zijn ploeg alles mee te maken. City domineerde de eerste helft, getuige de 65 procent bij de rust. Alleen had de ploeg van Guardiola het moeilijk om openingen te vinden in de dubbele muur die Chelsea had opgetrokken. De man die zo’n gaatje doorgaans wel weet te forceren, opereerde zoals wel vaker in de Champions League vanop de valse negen. Daar verdronk De Bruyne in een zee van Chelsea-verdedigers. Jammer voor de neutrale toeschouwer, jammer voor City.

Gebrek aan vleugels bij Werner

Ondanks de dominantie van de Citizens, was het Chelsea dat voor de eerste doelpogingen zorgde. Op amper vijf minuten tijd kreeg Timo Werner drie goeie kansen tot scoren. Bij de eerste poging trapte de Duitser over de bal, de tweede belandde in de handen van Mendy en de derde in het zijnet. Werner – vorig seizoen bij RB Leipzig nochtans goed voor 34 goals – heeft bij Chelsea zijn torinstinct nog niet teruggevonden. Zou het dan toch waar zijn van Red Bull en die vleugels?

Pas iets voor het halfuur wist ook City voor het eerst écht te dreigen. KDB – even naar links uitgeweken om te ontsnappen uit de blauwe zee – zette Phil Foden met een strakke pass op weg naar doel. Antonio Rudiger, de man die later in de match in negatieve zin een hoofdrol zou opeisen, redde me een ultieme tackle de Londense meubelen.

Wittekop in de problemen

Verdedigen is een kunst. Vraag dat maar aan Oleksandr Zinchenko, die andere wittekop bij Manchester City. Na een lange bal van Mendy en een goeie tik van Chilwell werd Mason Mount vrijgespeeld ter hoogte van de middenlijn. De jonge Engelsman stuurde Kai Havertz de diepte in en werd daarbij geholpen door Zinchenko, die de Duitser langs de buitenkant stond te dekken. Havertz omspeelde Ederson en legde de 0-1 tegen de touwen. Chelsea met een voorsprong de kleedkamer in.

Na rust timmerde Thomas Tuchel de blauwe muur nog wat verder dicht. Manchester City zocht geduldig naar het gaatje, maar bleef het moeilijk hebben om de opening te forceren. Dat beterde er niet op na de vervanging van De Bruyne. De Rode Duivel volgde de match na zijn wissel nog even mee vanuit de tribunes, maar verdween nog voor het laatste fluitsignaal richting catacomben.

Een dik kwartier voor tijd kreeg de ingevallen Christian Pulisic de uitgelezen kans om de boeken helemaal toe te doen voor City. Havertz, de man van de openingsgoal, zette de Amerikaan na een knappe spurt op weg richting 0-2. Pulisic wipte maar nipt naast de goal van Ederson.

Guardiola gooide Aguëro nog in de strijd in zijn ultieme zoektocht naar verlengingen. Chelsea bibberde en beefde nog, maar hield stand. Negen jaar na de vorige Champions League-triomf mochten de Blues de beker met de grote oren opnieuw in de lucht steken. Londen is blauw vanavond. Het oog van Kevin De Bruyne helaas ook.