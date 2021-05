Damiano Caruso wint laatste bergrit en doet ultieme gooi naar roze met lange aanval, maar Egan Bernal houdt stand

Damiano Caruso heeft de voorlaatste etappe van de Giro gewonnen. De nummer twee van het klassement reed zo’n 50 kilometer mee in de aanval en hield op de slotklim nipt stand. Caruso’s ultieme gooi naar roze faalde echter: Egan Bernal kwam als tweede over de finish en hield het verschil binnen de perken. De roze trui kan de Colombiaan, behoudens een stevige dosis pech, niet meer ontglippen met enkel nog de slottijdrit op de programma.

Hoe kwam de zege tot stand?

In de vlakke eerste helft van de etappe reed een kopgroep van negen renners weg. Daarbij ook weer twee Belgen van Alpecin-Fenix: Louis Vervaeke en nationaal kampioen Dries De Bondt. Of wie had u anders gedacht? Er kwamen in het peloton nog wat tegenreacties, onder meer van Vincenzo Nibali, maar die kenden geen succes.

Aan de voet van de eerste helling van de dag, de bijna 24 kilometer lange Passo San Bernardino, versnelde Louis Vervaeke in de kopgroep. Aanvankelijk gingen Felix Großschartner en thuisrijder Simon Pellaud mee. Die laatste moest even afhaken door materiaalpech, maar kon later op de klim terugkeren - net als Vincenzo Albanese en oude vos Giovanni Visconti.

In het peloton draaide Team DSM intussen het gashendel open voor kopman Romain Bardet, waardoor het gat met de vijf leiders in sneltempo slonk. In de afdaling slaagden Bardet en enkele teamgenoten erin om samen met nummer twee Damiano Caruso naar de kopgroep te rijden. Het Ineos Grenadiers van rozetruidrager Egan Bernal moest dus aan de bak.

Op de tweede col van de dag, de Splügenpass, ging de uitdunning voorin verder. Ook voor Louis Vervaeke ging het voorin te snel. Bleven over: twee duo’s. Team DSM had Bardet en Michael Storer, Bahrain-Victorious deed het met Caruso en Pello Bilbao. Het kwartet behield een voorsprong van zo’n 40 seconden op de andere favorieten. Egan Bernal kon zich dus geen misstap veroorloven, aangezien Caruso op 2’29” stond in het klassement.

Op de Alpe Motta, de laatste beklimming van deze Giro, kwamen Bardet en Caruso er alleen voor te staan toen het werk van hun knechten erop zat. In de groep der favorieten reed Daniel Martinez intussen alles aan flarden met kopman Bernal in het wiel. Enkel Simon Yates en João Almeida konden het hoge tempo aan.

Op 2 kilometer van de finish ging het voorin te snel voor Bardet: de Fransman moest Caruso laten rijden. Achter de ontketende Italiaan reed Bernal nog naar de tweede plaats. Inclusief bonificaties moet de Colombiaan 28 seconden prijsgeven op Caruso, waardoor hij met een voorsprong van 2’01” aan de slottijdrit begint.

Wie reed zich nog in de kijker?

Louis Vervaeke was de Belg van de dag: hij liet zich opnieuw in positieve zin opmerken in de vroege vlucht. Strijden om ritwinst zat er niet in omdat het peloton zijn zegen niet gaf, maar onze landgenoot imponeerde wel door vlotjes te klimmen.

Ook de troepen van Team DSM verdienen een pluim. Zij lieten zich niet naar de slachtbank leiden door Ineos Grenadiers en namen voor kopman Romain Bardet het heft in handen. Doordat ook Damiano Caruso en zijn teamgenoot Pello Bilbao meesprongen, kregen we wat het klassement betreft toch nog een spannende voorlaatste etappe. Egan Bernal had echter een prima dag en kon de schade beperken.

Wat deden de favorieten?

De 33-jarige Damiano Caruso overstijgt zichzelf al de hele Giro, maar de Italiaan wilde zich niet neerleggen bij een tweede plaats. Toen Romain Bardet samen met zijn ploegmakker Michael Storer ervandoor ging op de Splügenpass, speelden Caruso en teamgenoot Pello Bilbao het spel mee. Storer en Bilbao reden vervolgens hun kas leeg voor hun kopmannen.

Op de slotklim ontstond een secondenspel: Caruso en Bardet stonden er alleen voor na het afhaken van hun knechten, terwijl Daniel Martinez een strak tempo oplegde in de achtervolgende groep en het gaatje zo beetje bij beetje liet slinken. Zo zette hij Bernal in een zetel en verloor de Colombiaan niet al te veel tijd op Caruso.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

Geoffrey Bouchard heeft ook in de laatste bergetappe zijn blauwe bergtrui kunnen behouden. De Fransman van AG2R-Citroën heeft zo voor de tweede keer in zijn carrière een bergtrui in een grote ronde te pakken, want in 2019 slaagde hij daar in de Vuelta ook al in. Enkel de felbegeerde bolletjestrui uit de Tour de France ontbreekt nog.

De etappe van vandaag begon in Verbania, de thuishaven van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Die won drie weken geleden de openingstijdrit van deze Giro in Turijn. Morgen (zondag) mikt hij in de slottijdrit opnieuw op ritwinst. Zal het korte bezoekje aan thuis en zijn hond Mia hem extra motivatie geven?