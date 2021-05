Zaterdagmiddag verzamelen coronasceptici uit binnen-en buitenland in het Brusselse Ter Kamerenbos voor een ‘European Manifestation for Freedom’. Daarnaast staat het nepfestival La Boum 3 gepland in Ter Kamerembos. Ook is er een steunmars voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings aan de gang.

Volgens de politie Brussel Hoofdstad Elsene zijn er op dit moment een paar honderd betogers in het Ter Kamerenbos. Er zijn in totaal negen betogingen gepland, waaronder La Boum 3 en een steunmars voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die zich ook beginnen te verzamelen met vlaggen en bordjes met de tekst ‘Jürgen Hero Conings’ of ‘Ik steun Jürgen’.

Het collectief Europeans United hoopte op veertigduizend betogers uit heel Europa om in het Ter Kamerenbos te protesteren tegen het coronapaspoort of verplichte mondmaskers. Ze zien dat als een inbreuk op de vrijheid en de democratie.

Er zijn opvallend veel Nederlanders aanwezig, trots uitgedost met Nederlandse vlaggen die uit mobiele speakers gabber laten schallen en samen dansen op ‘You’ll never walk alone’. Festivalstemming, geholpen door het mooie weer. Van de 40.000 deelnemers zoals de organisatie aankondigde is momenteel geen sprake.

