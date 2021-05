Opnieuw vier doden bij protesten in Colombia

De Colombiaanse president Ivan Duque gaat het leger ‘maximaal inzetten’ tegen de protesten

De Colombiaanse president Ivan Duque stuurt het leger naar de provincie Valle del Cauca en de provinciehoofdstad, Cali, dat meldde hij vrijdagnacht. De beslissing viel nadat er opnieuw mensen om het leven kwamen bij protesten tegen de regering eerder die dag.

De vier kwamen om in en rond Cali in protesten waar tienduizenden mensen over het ganse land meestapten. Burgemeester Jorge Ospina bevestigt drie doden, lokale media melden een vierde dode op de weg tussen Cali en de nabije stad Candelaria.

Twee mensen kwamen om wanneer een openbare aanklager het vuur opende op de massa, waarna hij door omstaanders werd omgebracht. De openbare aanklager was niet aanwezig in zijn officiële capaciteit, liet procureur-generaal Francisco Barbosa weten in een televisieboodschap. Eerder op de dag had de gouverneur van Cauca, Clara Luz Roldan, al een avondklok tussen 19 en 5 uur aangekondigd, om de ‘veiligheid, gezondheid en het leven van de bewoners’ te vrijwaren.

armoede, werkloosheid en politiegeweld

Het is al lange tijd onrustig in Colombia. De protesten begonnen 28 april, naar aanleiding van aangekondigde belastinghervormingen. De betogers vrezen dat die vooral de armen en de middenklasse zou treffen. De regering heeft die hervorming intussen wel opnieuw ingetrokken, en de minister van Financiën is opgestapt, maar de opposanten eisen het ontslag van de conservatieve president Duque. De opposanten klagen naast de armoede en werkloosheid ook het politiegeweld aan. Bovendien willen ze een hervorming van de gezondheidszorg. Uit eerdere gesprekken tussen de demonstranten en de president kwam nog definitieve oplossing.

Protestgroepen staan sceptisch tegenover Duque. Gelijkaardige gesprekken na demonstraties in 2019 zijn toen op niets uitgedraaid. Toch willen heel wat Colombianen dat er zo snel mogelijk een einde kan komen aan de protesten. De overheid spreekt over 17 officiële doden, de actiegroepen hebben het over 42 mensen.

Volgens Duque zal er een ‘maximale ontplooiing zijn van militaire hulp’ in Cauca. ‘Eilanden van anarchie mogen we niet hebben in ons land’, klinkt het strijdvaardig. Hij gaf aan dat 7.000 extra mankrachten naar de regio zullen worden gestuurd om de wegblokkades weg te halen.

Vorig weekend leidde de situatie in het Zuid-Amerikaanse land nog tot een betoging aan de Brusselse Kunstberg. De manifestanten van verschillende Belgische organisaties en de gemeenschap van uitgeweken Colombianen maakten hun onvrede over de toestand in Colombia duidelijk met boodschappen als ‘SOS Colombia’, ‘Colombian Lives Matter’ en ‘Stop de genocide in Colombia’. Ze eisten dat de ordediensten stoppen met geweld te gebruiken tegen de protesterende Colombianen. Ze vroegen ook respect voor de mensenrechten, en in het bijzonder het recht om op een vreedzame wijze te manifesteren.