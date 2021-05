Bloedtest na vaccinatie heeft geen zin

Na een coronavaccinatie bloed laten testen op antistoffen tegen het coronavirus, heeft geen zin. Dat heeft hoogleraar epidemiologie Pierre Van Damme gezegd op de wekelijkse persconferentie van de taskforce Vaccinatie.

Op dit moment is namelijk nog niet bekend vanaf welke concentratie antistoffen in het bloed bescherming tegen ziekte is gegarandeerd, zegt Van Damme. Niet alle antistoffen die uit een standaard laboratorium-bloedtest komen zijn immers ‘neutraliserend’ of ziektevoorkomend -- er worden diverse types antistoffen tegen het virus aangemaakt, die niet allemaal even goed zijn in het uitschakelen ervan. Courant gebruikte medische labtests maken geen onderscheid tussen deze ‘neutraliserende’ antistoffen en andere antistoffen tegen het virus in het bloed. Daarvoor zijn specifiekere wetenschappelijke tests nodig, die in de medische labs doorgaans niet worden gebruikt. Bovendien is ook niet geweten welke concentratie neutraliserende antistoffen nodig is voor bescherming tegen covid-19.

Ook kunnen antistoffen na verloop van tijd uit de bloedsomloop verdwijnen zonder dat de bescherming tegen de ziekte daarmee afneemt. Er circuleren immers nog immuuncellen in het bloed die bij contact met het virus een aanval kunnen inzetten, en nieuwe antistoffen ertegen kunnen helpen aanmaken.