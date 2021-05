Op het Italiaanse eiland Sicilië spuwt de vulkaan Etna als sinds dinsdag lava, ook in februari van dit jaar gebeurde dat al. Ook deze eruptie gaat gepaard met dikke rookwolken en wordt as tot 4 kilometer de lucht in geslingerd. Er is nog geen slachtoffers of schade gemeld. Sinds 1955 liet de Etna al bijna vijftig keer van zich horen, voor het laatst nog in 2018.