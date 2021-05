Annelies Verlinden: ‘We moeten de verantwoordelijkheid weer aan de mensen geven’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaat in de verdediging over het afschaffen van de knuffelcontacten.

Het knuffelcontact is binnenkort misschien verleden tijd. Dat blijkt uit het ontwerp van een ministerieel besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dinsdag verspreidde (DS 29 mei). ‘De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer’, noteert de minister. De bubbel en de knuffelcontacten kunnen bij de versoepelingen van 9 juni met andere woorden de prullenmand in. ‘De regeling rond knuffelcontacten zal vervangen worden door de regel van vier’, klinkt het op het kabinet van minister Verlinden. Al ‘wordt het nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen, zoals het bewaren van afstand en het dragen van een masker, maximaal na te leven’.

Erika Vlieghe, voorzitter van de Gems-adviesraad, reageerde bezorgd. ‘Dit is geen advies dat wij de regering hebben gegeven’, stelt ze. Het is een politieke beslissing, klinkt het nog. Verlinden verdedigde de beslissing vandaag in De Ochtend op Radio 1. ‘Er moest duidelijkheid geschept worden’, stelt de minister. ‘We gaan ook niet bij iedereen thuis kijken. Als we de parallel trekken met de regels op restaurant, waar de afstandsregels ook niet meer zullen gelden, dan zou het gek zijn als die thuis opeens wel gelden’ reageert de minister. ‘We moeten de verantwoordelijkheid weer aan de mensen geven’, stelt de minister. Ze hoopt daarbij dat ‘mensen hun gezond verstand zullen gebruiken’

De beslissing moet de regels ‘consistent en duidelijk maken’, benadrukte ze. Daarbij voegde ze ook de context van de coronacijfers toe, die in de goede richting gaan, vooral dankzij de vaccinaties. De redenering is dat je op café of in de cinema ook met vier binnen zal mogen. ‘Alleen gaan we nu niet meer regelen welke vrienden dat mogen zijn’, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die eerder al eens had laten vallen ‘dat de term knuffelcontact verdwijnt’.

Viroloog Marc Van Ranst reageerde ondertussen dat de beslissing te vroeg komt. De vaccinatiegraad is nog niet hoog genoeg, stelt hij. ‘Deze, ik zou bijna zeggen ‘ultieme’, versoepeling kan je pas doen als iedereen zijn eerste prik heeft gekregen’, aldus Van Ranst. Hij is blij dat er de disclaimer aan werd toegevoegd dat de afstandsregels respecteren nog wel wordt aangeraden. Er circuleert volgens de viroloog nog te veel virus. ‘We zitten nog steeds in een pandemie, dat mogen de mensen niet vergeten’, waarschuwt Van Ranst.

Professor Steven Callens, lid van de Gems, sluit zich aan bij Van Ranst, maar relativeert op Radio 1. Hij zegt te begrijpen vanwaar de beslissing komt. De vaccinatiecampagne loopt, en de ziekenhuizen hebben meer kennis over het ziektebeeld, stelt de professor. ‘Maar men mag niet vergeten dat de vaccinatiegraad nog veel hoger moet. Bovendien hebben veel mensen enkel hun eerste vaccin gekregen, wat zorgt dat men minder zwaar ziek wordt, maar de overdracht van het virus is nog veel meer mogelijk na de eerste dosis’, nuanceert Callens. Al denkt hij dat er politieke lessen werden getrokken sinds vorige zomer. ‘Ik heb er vertrouwen in dat de politiek op het juiste moment beslissingen neemt als het misgaat’, zegt Callens nog.