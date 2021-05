Republikeinen blokkeren onderzoekscommissie bestorming Capitool

De Republikeinen hebben vrijdag de oprichting geblokkeerd van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool

Op 6 januari bestormden honderden aanhangers van Donald Trump het Capitool, waar de parlementsleden toen de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden bevestigden. Daarbij vielen 5 doden en tientallen gewonden. Ze zeiden dat de al lopende parlementaire en politieonderzoeken volstonden.

Het voorstel werd weggestemd in de Sentaat door de Republikeinen. Er waren tien stemmen van Republikeinen nodig bovenop de 50 Democratische stemmen om in de Senaat tot een eindstemming over de onderzoekscommissie te komen, die al door het Huis van Afgevaardigden was goedgekeurd. Slechts zes Republikeinen stemden voor. Eerder hadden de Republikeinen het voorstel wel gesteund toen het voorstel in het Huis van Afgevaardigden werd voorgelegd.

Het resultaat dat weergeeft hoe diep de verdeeldheid in de Verenigde Staten blijft vijf maanden na de bestorming van de zetel van het Amerikaanse Congres, en hoe groot de invloed van de Republikeinse ex-president op zijn kamp nog steeds is.

‘Waar zijn de Republikeinen bang voor? De waarheid?’, riep de leider van de Democratische meerderheid, Chuck Schumer, net voor de stemming uit. ‘We hebben deze commissie absoluut nodig. Donald Trump verspreidde de jongste maanden de grote leugen dat de verkiezingen getrukeerd waren, dat hij eigenlijk de echte president is die de verkiezingen van november 2020 won’, aldus Schumer.

Duizenden mensen schaarden zich toen achter die leugen en kwamen op 6 januari in Washington bijeen om naar Donald Trump te luisteren. Honderden van hen drongen het Capitool binnen.

De Republikeinse senatoren Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Rob Portman, Mitt Romney en Ben Sasse stemden vrijdag voor de onderzoekscommissie, de overigen, onder wie fractieleider Mitch McConnell, stemden tegen. Ze zagen in de onderzoekscommissie enkel ‘een zuiver politieke oefening’ die niets zou toevoegen aan de lopende politieonderzoeken, waarin al bijna 450 arrestaties zijn verricht.