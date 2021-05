Zomers weekend met veel zon

Zowel zaterdag als zondag zouden we maximumtemperaturen van 20 graden bereiken

Dat meldt het KMI. Zaterdag start met brede opklaringen. Geleidelijk ontstaan er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 20 graden in het centrum. De wind waait matig uit oost tot noordoost.

Zaterdagavond wordt het helder tot licht bewolkt. Tijdens de nacht kunnen er lage wolkenvelden, of zelfs nevel of mist gevormd worden, vooral dan ten noorden Samber en Maas. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen bij een meestal zwakke noordoostenwind.

Zondag is er in Laag- en Midden- België aanvankelijk kans op wat ochtendgrijs. Daarna wordt het overal zonnig met in de loop van de dag vorming van enkele stapelwolken, vooral in het zuiden van het land. Aan zee zorgt een aanlandige wind voor koelte. De maxima schommelen daar, net als op de Ardense toppen, rond 16 graden. Elders halen we maxima tot 21 of 22 graden. De zwakke noordoostenwind wordt matig en ruimt naar oost tot noordoost landinwaarts en wordt noordnoordoostelijk aan zee.