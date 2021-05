Grace wint The Voice van Vlaanderen

Grace uit Sint-Niklaas mag zich de nieuwe ‘Voice van Vlaanderen’ noemen. Zij haalde het in de eindstrijd van Robin en Simon. Als beloning krijgt ze een platencontract bij Universal en 25.000 euro. Eerder op de avond waren Joke en Nanou al afgevallen.

Grace was met haar achttien jaar de jongste van de finalisten. Tijdens de spannende tv-show gaf ze een energieke en overtuigende performance op de tonen van ‘On The Floor’ van Jennifer Lopez. In het tweede deel van de finale bracht ze nog eens ‘Tous les mêmes’ van Stromae.

Haar coach Natalia was laaiend enthousiast. ‘Je hebt zoveel naturel en je wordt steeds beter. We hebben deze song gekozen omdat het tijdens de finale echt moet knallen. En dat is duidelijk gebeurd. Je bent echt geboren voor een leven als artiest.’

Vlak voor de finale van The voice van Vlaanderen had jurylid Niels Destadsbader positief getest op corona. De zanger ging in quarantaine en volgde de finale via videoverbinding.