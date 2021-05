Stoffelijke resten van 215 native Canadese schoolkinderen ontdekt

Op de terreinen van een zogenaamde ‘residential school’ in Canada zijn de stoffelijke resten ontdekt van 215 native Canadese kinderen. ‘Het gaat het om niet-aangegeven overlijdens. Sommige kinderen waren maar drie jaar oud.’

De stoffelijke resten werden aangetroffen bij radaronderzoek in de buurt van de stad Kamloops in het westen van Canada. Dat heeft Rosanne Casimir, baas van de lokale native Canadezen, laten weten. Op de plek was er tussen 1890 en 1969 een residential school gevestigd, een soort internaat waarvan er in Canada duizenden waren en waar kinderen van de inheemse inwoners gedwongen in werden ondergebracht.

Premier Justin Trudeau zei op Twitter dat het nieuws zijn hart had gebroken. ‘Het is een pijnlijke herinnering aan dit donkere en schaamteloze hoofdstuk in de geschiedenis van ons land.’ De eerste minister heeft zich verontschuldigd bij de oorspronkelijke volkeren van Canada. Ons land werkt aan verwerking en herstel, luidde het, maar toch is er nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid.