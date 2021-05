Tanja Dexters doorverwezen naar rechter voor handel in verdovende middelen

Ex-miss België Tanja Dexters (44) zal zich binnenkort samen met vijf medebeklaagden voor de rechter moeten verantwoorden in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

Ex-miss België Tanja Dexters (44) moet zich verantwoorden in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar de handel in cannabis, cocaïne en Viagra, schrijft Het Laatste Nieuws. Het Antwerpse parket bevestigt aan persagentschap Belga dat Dexters dinsdag werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten van handel en bezit in verdovende middelen.

In hetzelfde dossier vond in 2019 al eens een huiszoeking plaats bij de partner van Dexters, toen ook zij daar verbleef. Er werden toen vijf verdachten opgepakt bij in totaal zeven huiszoekingen, maar na verhoor mocht iedereen weer beschikken en Dexters zelf gaf aan dat er geen drugs waren gevonden. Achter de schermen lijkt het onderzoek echter toch resultaat te hebben opgeleverd, want de raadkamer in Turnhout besliste dinsdag om zes verdachten door te verwijzen naar de rechtbank. Dexters is een van hen.

Een datum voor het proces is er voorlopig nog niet. Het nieuws over de rechtszaak raakte vrijdag bekend, net op de dag waarop Dexters door de politierechter werd veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf in november 2019. Dexters kreeg een rijverbod van 12 maanden en een boete van 6.400 euro opgelegd.