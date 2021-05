Nederlandse premier kondigt ‘einde van de lockdown’ aan

Nederland voert versneld een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. Ze gaan in op 5 juni in plaats van 9 juni. Aftredend premier Mark Rutte sprak vrijdagavond van het ‘feitelijke einde van de lockdown’.

De Nederlanders mogen vanaf 5 juni thuis weer vier personen per dag ontvangen. Ook de musea, bioscopen en theaters gaan weer open. Restaurants en cafés mogen maximaal 50 mensen binnenlaten, maar wel met reserveringen en vaste plaatsen. De horeca mag ook weer open van 6 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds, zowel binnen als buiten. Daarnaast is sporten in groep weer toegestaan, voor volwassenen geldt een maximum van vijftig personen.

Rutte kondigde ook aan dat de volgende versoepelingsronde wordt vervroegd van 21 juli naar 30 juni. Vanaf die datum mogen onze noorderburen acht personen thuis ontvangen en wordt de maximumcapaciteit voor restaurants en cafés opgekrikt tot honderd personen. Daarnaast mag de horeca weer tot middernacht open blijven. Competitiewedstrijden worden weer toegelaten.

Vaccineren met vertraging

Volgens de Nederlandse premier gaat ‘bijna alles weer open’. Rutte sprak van een ‘gecalculeerd risico’ en een ‘spannende stap’ en zei dat er ‘feitelijk een einde komt aan de lockdown’ en de samenleving gaat van ‘gesloten naar open’.

Achttien-plussers bij onze noorderburen zullen pas tegen half juli hun eerste prik tegen het coronavirus gekregen hebben. Dat zei de aftredende minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus loopt ongeveer twee weken vertraging op door de leveringsproblemen bij producent Janssen. ‘We hebben iets langer nodig om iedereen de eerste prik te geven. In plaats van begin juli wordt het half juli’, meldde De Jonge.