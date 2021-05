Twee IJslanders met corona bereiken top Mount Everest

Twee IJslanders hebben met succes de Mount Everest beklommen hoewel ze besmet raakten met het coronavirus. De Nepalese overheid ontkent berichten over een uitbraak van coronabesmettingen in de regio en blijft de beklimming van de hoogste berg ter wereld toestaan.

Sigurdur Sveinsson en Heimir Hallgrímsson kregen tijdens de expeditie last van een hoest en vermoedden besmet te zijn met het coronavirus. Ze waren toen dicht bij de top, op meer dan 7.000 meter hoogte. ‘Op dat moment en op die plaats konden we ons niet laten testen’, zeiden de twee IJslanders in een bericht dat ze donderdag op hun sociale media plaatsten.

De twee waren negatief getest voor ze aan de beklimming begonnen. ‘Omdat we ons goed voelden, zagen we geen reden om onze plannen te wijzigen’, zeiden ze. Na een reis van 67 dagen bereikten de IJslanders zondagavond de top van de Everest. ‘Op weg naar beneden begonnen we ons vermoeider en zieker te voelen.’ Maar ondanks de ademhalingsmoeilijkheden slaagden ze erin woensdag veilig naar het basiskamp terug te keren, waar een coronatest hun vermoeden bevestigde.

De afgelopen weken zijn verschillende coronabesmettingen vastgesteld bij buitenlandse klimmers en moesten evacuaties uitgevoerd worden. De Nepalese regering ontkent een uitbraak van coronabesmettingen in de regio en blijft de beklimming van de berg toestaan, in tegenstelling tot vorig jaar.