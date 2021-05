Alpro zwaar getroffen door sanering Danone

Een herstructurering bij Danone in België betekent dat zo’n 120 banen voor de bijl gaan. Vooral Alpro wordt getroffen.

Geen enkel bedrijf van Danone in België ontsnapt aan de herstructurering. Danone maakte in november al bekend dat het wereldwijd ging reorganiseren maar wat dit concreet betekent voor zijn bedrijven in België was tot nu toe niet geweten. Volgens onze informatie is vooral de impact voor Alpro ingrijpend. Bij Alpro worden in totaal 135 bedienden en kaderleden getroffen door de nieuwe structuur maar wordt er gehoopt voor bijna 68 mensen een oplossing te vinden. De impact van 135 personen is groot tegenover het totaal van 500 bedienden en kaderleden. Inclusief arbeiders werken er bij Alpro 1.100 mensen.

Dat de ‘witte boorden’ zo hard getroffen worden, heeft te maken met het hertekenen van de structuur van Danone. Elke divisie (zuivel, babyvoeding en het sojabedrijf) hebben een eigen aansturing. Dat wordt nu vervangen door één structuur per land. Dit laat de Franse groep toe veel ‘overlappingen’ weg te snijden. Het is ook de inzet van de strategie ‘local first’ heet. Ondanks de naam komt het neer op lokaal snoeien in jobs en zo geld vrij te maken om in productontwikkeling te stoppen en het marktaandeel te verdedigen.

Opvallend is dat het zwaartepunt van de impact bij Alpro lijkt te liggen terwijl het een beloftevol product is omdat het past in de trend van consumenten om minder zuivel afkomstig van koemelk te nuttigen. Danone zelf speelt op die trend in via plantaardige (veganistische) yoghurt en via Alpro dat vervaardigd wordt op basis van sojabonen.

Danone stelt vast dat de concurrentie de jongste jaren meer inspanningen deed om de vaste kosten te verlagen en de middelen vooral in te zetten op groeikansen. Anderzijds staat Danone wereldwijd al geruime tijd onder druk wat tot ingrepen in het management leidde. De druk om aandeelhouderswaarde te creëren is groot. Op de beurs slabakt het aandeel en de druk van ontevreden aandeelhouders neemt toe.

Ook bij Nutricia, dat babyvoeding maakt, is er druk. Marktaandeel en omzetcijfers staan onder druk. Als gevolg van corona werden er ook minder baby’s geboren. In de afdeling water doet Danone het dan al geruime tijd slecht. Door corona werd er minder water op terrasjes geschonken. Aan de flessen in de supermarkt is minder verdiend. Bij Nutricia zouden 16 medewerkers getroffen worden en bij de tak zuivel van Danone 40.

Danone zelf reageerde op telefoontjes van deze krant met een persbericht waarin gesproken wordt over 120 kantoorfuncties tussen nu en eind 2022. De uiteenlopende cijfers hebben mogelijk te maken met natuurlijk verloop en andere maatregelen. Vakbonden en directie bij Alpro voeren al een paar weken overleg.