Politieagente neergestoken in Frankrijk

Een politieagente raakte eerder vandaag zwaargewond in een steekpartij Chapelle-sur-Erdre, bij de Franse stad Nantes. De verdachte kwam om in een schietgevecht met de politie.

De agente verkeert momenteel nog in kritieke toestand, dat meldt de lokale tv-zender Bfm Tv. De man had de agente met een mes aangevallen eerder vandaag. Hij zou daarna het wapen van de agente gestolen hebben en met een auto zijn weggevlucht. Na een ongeval met die auto zou hij te voet zijn gevlucht. Er werd een zoekactie met meer dan 200 man en twee politiehelikopters opgezet, dat meldt het internationale persagentschap Reuters. Na een zoektocht van verschillende uren vond de politie hem in een bos nabij Chapelle-sur-Erdre, dat meldt de lokale krant Ouest France. Hij zou het vuur geopend hebben op de agenten, vertelde een bron binnen de politie aan Reuters. Ook twee politieagenten zouden gewond zijn.

De achtergrond van het incident is nog onduidelijk. Volgens mediaberichten stond de man bekend voor agressie tegen veiligheidstroepen en was hij geregistreerd in een antiterreurdatabank. Hij zou psychische problemen hebben gehad, maar een officiële bevestiging daarvan is er niet.

De Franse Minister van Binnenlandse zal morgen naar Chapelle-sur-Erdre reizen. Het incident ligt gevoelig. Een maand geleden werd een vrouwelijke administratieve politiemedewerkster neergestoken door een man van Tunesische afkomst, die religieuze video’s zou hebben bekeken die de jihad glorifiëren, vlak voor zijn aanval.

Binnenlandse veiligheid lijkt zo een belangrijk punt te worden voor de presidentsverkiezingen volgend jaar.