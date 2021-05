In de Verenigde Staten draait de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus op volle toeren. Maar om twijfelaars over de streep te trekken, organiseerde de staat Ohio een loterij, vax-a-million, waaraan enkel gevaccineerde inwoners kunnen deelnemen. De 22-jarige Abbigail Bugenske werd in één klap miljonair, maar ook Joseph Costello (14) viel in de prijzen en krijgt een felbegeerde studiebeurs.

‘Vandaag kan mijn leven veranderen’, zei Colleen Costello, de moeder van de winnende tiener, woensdagmiddag nog tegen haar collega’s. Even later kon ze haar oren niet geloven toen de gouverneur van Ohio haar opbelde om haar te vertellen dat haar gevaccineerde zoon alles vergoed krijgt wanneer hij naar de universiteit of hogeschool gaat.

Ook Abbigail Bugenske viel in de prijzen. De 22-jarige vrouw neemt een miljoen dollar mee naar huis dankzij haar coronaprik en zegt dat ze de loterij een geweldig idee vindt.

Ohio is niet de enige staat waar inwoners een mooie geldprijs kunnen krijgen door zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De overheid van Californië maakt een recordbedrag van 110 miljoen dollar (omgerekend zo’n 90 miljoen euro) vrij om mensen die een prik krijgen te belonen met cadeaubons of cash geld.