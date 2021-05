Brusselse politie staat voor druk weekend: negen betogingen op dezelfde dag, drie ervan verboden

Maar liefst negen betogingen worden zaterdag in Brussel gepland, maar burgemeester Philippe Close verbiedt er al drie van. De derde editie van het nepfestival ‘La Boum’, een internationale mars tegen de coronamaatregelen en de steunmars voor Jürgen Conings mogen niet doorgaan. De Brusselse politie vraagt alsnog versterking.

Er worden zaterdagmiddag opnieuw honderden mensen verwacht in het Brusselse park Ter Kamerenbos. Ondanks het verbod staat om 16 uur de derde editie van ‘La Boum’ gepland. Bij de eerste twee edities moest het waterkanon aanrukken, en de betoging eindigde telkens in een conflict met de Brusselse politie.

De politie moet dit keer al een uur eerder paraat staan, want om 15 uur start de ‘European Demonstration for Freedom & Democracy’, een internationale bijeenkomst voor tegenstanders van de coronamaatregelen. Zij hopen meer dan 16.000 mensen uit heel Europa bijeen te krijgen in het park. Ze willen van daar samen door de Brusselse straten naar het Europees Parlement marcheren. Ook die mars mag niet plaatsvinden van het stadsbestuur.

Daarnaast hebben nu ook de aanhangers van de voortvluchtige militair Jürgen Conings afgesproken om zaterdagmiddag in datzelfde park bijeen te komen, zonder goedkeuring van het stadsbestuur. Op de app Telegram roepen ze op om al om 9 uur te verzamelen, om daar een podium op te bouwen.

Gezondheidszorg, Oeigoeren

Het Brusselse stadsbestuur verbiedt de drie betogingen omdat de coronamaatregelen niet kunnen gerespecteerd worden. Maar dat zijn niet de enige die dit weekend plaatsvinden.

Nog zes andere organisaties hebben een aanvraag ingediend om op zaterdag te mogen betogen. De gezondheidszorg bijvoorbeeld. De organisatoren verwachten dat ze om 15 uur zo’n 3.000 mensen bijeen krijgen aan het centraal station voor een ‘statische manifestatie’ – betogen door de straten mogen ze niet.

Daarnaast hebben ook de Koerden, de vredesbeweging, de Oeigoeren, de Wit-Russische oppositie en een Turkse vzw aangekondigd te zullen betogen. Voor alle betogingen is een aanvraag ingediend, behalve door de aanhangers van Jürgen Conings.

Versterking gevraagd

‘Bij al die betogingen zullen we een dispositief afvaardigen’, zo zegt de Brusselse politie. De politie moet de orde bewaken, en toezien op het naleven van de coronamaatregelen.

Hoeveel politiemensen daarvoor dit weekend ingezet zullen worden, dat wil woordvoerster Ilse Van de keere niet zeggen. Het Brusselse korps doet een oproep tot steun aan de federale politie en aan de andere Brusselse korpsen, om politiemensen af te vaardigen. In het verleden werden er bij grote betogingen in het hele land agenten opgevorderd.

In Brussel worden jaarlijks tot 1.000 betogingen georganiseerd.

Dit zijn de negen betogingen op één dag, waarvan er drie niet zijn toegestaan

* La Boum 3. De derde editie van het nepfestival start om 16 uur in het park Ter Kamerenbos. Op de vorige twee edities daagden honderden jongeren op. Dat festival is vrijdag verboden door het Brusselse stadsbestuur.

* European Demonstration for Freedom & Democracy. Nog een betoging die niet is toegestaan. De organisatoren verzamelen om 15 uur in het park Ter Kamerenbos, om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Na enkele toespraken willen ze naar het Europees Parlement marcheren. Zo’n 16.900 mensen zeiden gisteren al op Facebook dat ze mee zouden wandelen.

* Als 1 achter Jürgen Conings. De supporters van de voortvluchtige militair roepen op om ook naar Ter Kamerenbos te komen, en bij de andere betogingen aan te sluiten. Vorig weekend brachten ze drie dagen lang telkens 200 mensen op de been. Omdat de coronaregels niet kunnen worden gerespecteerd, is die mars ook niet toegestaan.

* De grote betoging van de Gezondheidszorg 2. Een ‘statische bijeenkomst’ om 15 uur in de buurt van het centraal station aan de Kunstberg. De organisatoren verwachten 3.000 deelnemers uit de zorgsector.

* Via Velo Palestina. De vredesbeweging wil zaterdag demonstreren uit solidariteit met de Palestijnen. Ze verzamelen om 11 uur aan het Jubelpark voor een fietstocht.

* Ook verenigingen van de Koerdische gemeenschap, de Oeigoeren, de Wit-Russische oppositie en een Turkse mensenrechtenorganisatie hebben een aanvraag ingediend om te mogen betogen in de hoofdstad.