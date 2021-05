Zo vermijd je overgewicht bij je huisdier

Ongeveer de helft van onze huisdieren kampt met overgewicht. Dat blijft niet zonder gevolgen. Het verhoogt de kans op diabetes en hart- en vaataandoeningen. Een obese hond of kat krijgt vaak ook te maken met pijnlijke gewrichten en slaapproblemen en leeft minder lang. Overgewicht bij katten of honden ziet er misschien dolkomisch uit, fijn voor de dieren is het niet. Deze tips helpen alvast om obesitas bij huisdieren te vermijden.

Bekijk het gewicht van je huisdier kritisch

Veel mensen hebben een onrealistisch idee over wat een gezond gewicht is voor een hond of kat. Garfield zou in het echte leven lijden aan heel wat obesitasgerelateerde kwaaltjes. Besteed bij de volgende knuffel eens wat extra aandacht aan het vlees onder de vacht en zet je huisdier af en toe op de weegschaal.

• Waals biotechbedrijf ziet brood in obese honden en katten

Ook het gedrag van je huisdier kan alarmbellen doen afgaan. Veel dieren krijgen orthopedische problemen door hun overgewicht, waardoor ze minder gaan bewegen en in een vicieuze cirkel terechtkomen. Bij twijfel of ongerustheid praat je best met een dierenarts.

Geef je hond af en toe iets plantaardigs

Katten eten doorgaans uitsluitend vlees, maar honden kan je af en toe wat groente toestoppen. Komkommer en wortel zijn geschikt, maar ui, tomaat en prei niet.

Zorg voor meer verzadiging

Om je hond sneller een gevoel van verzadiging te doen krijgen, kan je gekookte boontjes toevoegen aan de maaltijd. Er bestaan brokken en koekjes die minder calorieën bevatten, maar sneller een gevoel van verzadiging geven, ook voor katten.

Wees creatief met snacks

Snacks dienen meer als pleziertje dan als voeding. Je hoeft dan ook geen grote porties te geven. Een stukje per keer is even leuk als een volledig koekje. Wil je nog minder calorieën? Bij warm weer kan je kleine ijsblokjes met een brokje of stukje koek erin geven. Let wel dat de dieren geen grote brokken ijs inslikken. Het is veiliger als je ze enkel laat likken.

Laat ze werken voor hun eten

Zowel katten als honden zijn wel te vinden voor een spelletje, zeker als er een beloning aan vast hangt. Er is een groot aanbod aan voedingspuzzels en ballen waar enkel brokjes uit vallen wanneer je huisdier ze rond rolt. Of laat gewoon je huisdier oefeningen doen die je beloont met eten. Het kan nog eenvoudiger: leg brokjes op afstand van je huisdier, zodat het zich voor elk hapje moet verplaatsen.

Bepaal aan het begin van de dag hoeveel je dier mag eten

Weeg elke dag in zijn geheel af wat je dier zal krijgen, beloningen en snacks inbegrepen. Houd daarbij rekening met de voedingsbehoeften van jouw viervoeter. Een dier dat gecastreerd is bijvoorbeeld, heeft al gauw 30 procent minder calorieën nodig.