KBC wil inzetten op beheer privacy consument

KBC wil verder gaan in het beheer van de privacy van zijn klanten. De bankverzekeraar wil een platform bouwen die de klant controle geeft over zijn identiteit en eigenheid.

Het concept, ‘beschermen van de eigenheid’ van de klant, is één van de diensten waar KBC aan werkt in het kader van zijn digitale strategie. De hoeksteen van die strategie is gebaseerd op de digitale assistente Kate die het leven van de klant makkelijker moet maken. Johan Thijs, ceo van KBC, wees er gisteren op welke weg de afgelopen tien jaar is afgelegd. ‘Toen stelden we met trots onze app voor en was de boodschap: je kan er niet alleen geld mee naar KBC-rekeningen mee overschrijven maar ook naar andere bankrekeningen.’

De app telt ondertussen 1,6 miljoen gebruikers en wordt gebruikt om steeds meer bankverzekeringsdiensten te regelen naar allerlei dagelijkse toepassingen uit het gewone leven (aankoop van een tram- of filmticket, parkeren….). In november vorig jaar werd de app met Kate, gebaseerd op artificiële intelligentie en een algoritme, toegevoegd.

Hoe meer Kate gevoed wordt, hoe slimmer ze wordt. En dus is het een snel evoluerend concept dat binnen twee jaar al een stuk verder zal staan dan vandaag. Kate stuurde bijvoorbeeld na de zware storm van 4 mei aan de kust aan de klanten in de meest getroffen regio zelf pro-actief een (push)bericht met de vraag of ze stormschade hadden geleden.

Volgens KBC staan 1 op 2 van de app-gebruikers open voor de diensten van Kate. Klanten voerden al 2,5 miljoen ‘conversaties’ met Kate waarvan er 30 procent leidde tot verdere acties. In de toekomst moet Kate pro-actief worden. KBC hoopt dat zoveel mogelijk klanten kiezen voor de optie ‘advanced kate’.

Het houdt in dat klanten hun persoonlijke gegevens delen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van dienstencheques, waardoor ze tijdig een signaal krijgen als die ver op zijn. Klanten zullen in de toekomst ook garantiebewijzen van aangekochte toestellen kunnen opslaan in de digitale KBC-kluis.

Slim geld

De bankverzekeraar gaat in de toekomst inzetten op twee nieuwe grote domeinen: het beschermen van de identiteit van consumenten én het ontwikkelen van ‘slim geld’). Dit zijn programmeerbare cryptomunten voor gerichte toepassingen. Bijvoorbeeld een consumptiecheque met een beperkte geldigheidsduur. Het gaat dus niet om een nieuwe speculatieve munt met onvoorspelbare waarde.

KBC denkt dat het domein van privacy typisch iets is waar een bank nog een streepje voor heeft op de ‘big tech’. Sterker nog: de big tech heeft een wantrouwen gecreëerd ten aanzien van het delen van informatie. ‘We willen een platform bouwen dat de klant volledige controle geeft over zijn identiteit en zijn eigenheid’, zei Erik Luts, chief innovation officer en lid van het directiecomité.

De idee is dat een klant steeds meer persoonlijke gegevens (documenten, attesten) in een digitale kluis stopt die voor derden toegankelijk is als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een vliegtuigticket. Het Mifid-profiel van de klant, noodzakelijk om financiële producten te kunnen kopen, zal ook in die kluis komen. Het profiel kan gebruikt worden om ook bij andere banken beleggingsproducten te kopen.

Het Europees coronapaspoort die mogelijk veel gebruikt zal moeten worden om toegang te krijgen tot allerlei evenementen, is een andere voorbeeld. Het paspoort komt in het gezondheidsplatform Helena, maar KBC zou een link naar dat platform leggen (via Itsme).

Inzake slim geld benadrukt Thijs dat KBC geen speculatief geld gaat creëren maar zogenaamde ‘closed loop KBC coin’s’. Loyale klanten zouden dergelijke coin’s krijgen waarmee ze diensten kunnen betalen. Bijvoorbeeld de franchise op een verzekeringsaangifte. In een verdere toekomst zou de coin ook kunnen gebruikt worden als betaalmiddel in de winkels die aangesloten zijn op de ‘KBC deals’ in de app.

Jan Callewaert

Momenteel test KBC samen met Option-topman Jan Callewaert, een proefproject uit om laadbeurten aan een laadpaal voor een elektrische auto met een cryptomunt te betalen. Doordat klanten vaak kort opladen en dus veelvuldig en er verschillende tussenpersonen aan te pas komen, zou het handiger zijn dat via een aparte munt financieel af te wikkelen.

Via blockchain is het niet moeilijk om allerlei coin’s te lanceren die men voor specifieke doelstellingen kan gebruiken. De consumptiecheques die de overheid nu uitgeeft in het kader van de coronacrisis bijvoorbeeld zouden perfect vervangen kunnen worden door een coin. Die coin kan zo geprogrammeerd worden dat hij maar voor een bepaald type van betalingen kan gebruikt worden of gedurende een bepaalde tijdsverloop. KBC werkt ook aan programmeerbaar geld om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat wie geld leent voor groene investeringen, dat geld ook effectief daarvoor aanwendt.