Demir stelt Defensie in gebreke voor natuurbrand Brecht

Vanwege het uitblijven van antwoorden van federaal minister voor Defensie Ludivine Dedonder stelt Vlaams minister voor Natuur Zuhal Demir Defensie formeel in gebreke. Ze stelt Defensie verantwoordelijk voor alle kosten die gepaard gaan met de gevolgen van de brand in Brecht, waaronder het natuurherstel en de ecologische achteruitgang.

Na de berichtgeving op VRTNWS vandaag over de fosforkogels die Defensie tegen de droogte-adviezen in gebruikte tijdens de schietoefening in Brecht, laat minister Demir weten Defensie formeel in gebreke te stellen voor de daaropvolgende brand in het omliggende natuurgebied. Ze stelde namens de Vlaamse overheid een raadsman aan.

‘Natuurherstel kost veel tijd en geld’

‘De natuurbrand vernietigde in één keer 15 procent van de droge heide in Vlaanderen en toch vindt de federale Defensieminister het blijkbaar overbodig om ook maar enigszins te antwoorden op de vragen die wij haar gesteld hebben. Dat getuigt van een groot gebrek aan verantwoordelijkheidszin en een gebrek aan respect voor de talloze veiligheidsmensen, medewerkers en vrijwilligers op het terrein. Daarom stellen we Defensie formeel in gebreke voor de brand en alle gevolgen ervan’, zegt Demir in een persbericht.

Volgens Demir zal het natuurherstel bijzonder veel tijd en geld kosten. ‘De biodiversiteit in Brecht kreeg een zware klap, dat staat buiten kijf. Door het teveel aan stikstofneerslag in het gebied dreigt wat ooit heide was plaats te maken voor eenvoudige, minder waardevolle vegetaties. Om dat te voorkomen wordt actief natuurherstel in de komende periode cruciaal’, klinkt het.

Fosforkogels

Demir verwijst nog naar het nieuws dat de brand veroorzaakt zou zijn door brandbare fosforkogels, die op dat moment eigenlijk niet hadden mogen worden gebruikt. ‘Er zijn brandprotocollen tussen Natuur en Bos en Defensie waarin duidelijk staat wat kan en wat niet kan, zeker als het code geel is. Ook in Brecht. Die protocollen en afspraken moeten natuurlijk ook strikt gevolgd worden. De onrustwekkende berichtgeving van vandaag doet vermoeden dat dit niet het geval was. Het is bovenal verontrustend dat dergelijke informatie sneller op een nieuwsredactie ligt, dan dat Vlaanderen antwoorden krijgt van de federale Defensieminister. Ook welke maatregelen ze neemt om gelijkaardige toestanden in de toekomst te voorkomen, blijft een vraagteken’, zegt Demir.

Eerder heeft luitenant-generaal en vicestafchef Marc Thys van Defensie publiek zijn uitdrukkelijke medewerking en steun uitgesproken voor het nodige natuurherstel. ‘Maar ook dat engagement heeft de federale Defensieminister nog niet bevestigd’, stelt de minister.