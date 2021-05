De persconferentie van het crisiscentrum begon vrijdag positief: ‘Eindelijk hebben we zicht op een terugkeer naar het normale leven’. Maar voorzichtig zijn blijft uiterst belangrijk, zeker nu blijkt dat het vooral jonge mensen zijn die in het ziekenhuis belanden en het voornamelijk de tieners zijn die voor de besmettingen zorgen.

Steven Van Gucht: ‘De gunstige evolutie blijft zich doorzetten. Gisteren zijn we onder de grens van 500 patiënten op intensieve zorg gedoken. Dat is samen met de vaccinatiegraad met mensen met een verhoogd risico heel belangrijk. Het betekent ook dat ziekenhuizen terug meer aandacht kunnen geven aan niet-covidzorg. Er moet echter wel een inhaalbeweging gemaakt worden.’

Tussen 18 en 24 mei zijn elke dag gemiddeld 2.049 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een daling met 3 procent op weekbasis. Vanaf vandaag ligt Pinkstermaandag in de periode van het weekgemiddelde, terwijl Hemelvaart nog in de vergelijkingsperiode ligt. ‘We vergelijken dus opnieuw twee periodes die elk een feestdag bevatten, wat door de lichte afname die we nu zien in het aantal besmettingen, waarschijnlijk een relatief correcte weergave is van de werkelijke trend’, stelt Van Gucht.

Tieners

Er zijn minder besmettingen bij de meeste leeftijdsgroepen, behalve de tieners. Daar is er een toename van 14 procent. Ze zijn momenteel verantwoordelijk voor 1 op 5 van alle nieuwe vastgestelde besmettingen. Bij de 90-plussers is er een lichte toename te zien. ‘Maar we lijken er al bij al een laag plateau te hebben bereikt in die leeftijdscategorie, met 15 nieuwe besmettingen per dag’, zegt Van Gucht.

Het aantal ziekenhuisopnames gaat verder in dalende lijn, in zowat alle provincies. Tussen 21 en 27 mei zijn elke dag gemiddeld 100,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 19 procent ten opzichte van de week ervoor. De cijfers halveren hiermee om de 23 dagen. Daardoor kunnen we in de eerste week van juni onder een gemiddelde van 75 nieuwe opnames per dag kunnen uitkomen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt vooral bij de 60-plussers, terwijl de opnames bij de jongere leeftijden eerder stabiel blijven. De veertigers en vijftigers vertegenwoordigen 43 procent van alle opnames. Opvallend, er worden meer twintigers en dertigers opgenomen dan 80-plussers. Steven Van Gucht: ‘Dit komt vooral omdat er heel weinig 80-plussers worden opgenomen. Het vaccin biedt dus een goede bescherming. Meer dan 90 procent van die leeftijdscategorie kreeg een eerste dosis.’

Als de dalende trend op intensieve zorg zich verderzet kunnen we vanaf 7 juni onder de 400 patiënten op intensieve zorg zitten.

In diezelfde periode waren dagelijks gemiddeld 17 covid-overlijdens te betreuren. Dat is een daling met bijna 13 procent op weekbasis. De overlijdens in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar nemen wel nog toe, terwijl die bij de oudere leeftijden stelselmatig afnemen.