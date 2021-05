Trillende ramen en auto’s: Brussel en omgeving opgeschrikt door luide knal

Grote delen van Brussel en de Brusselse rand zijn vrijdagvoormiddag rond 10.30 uur opgeschrikt door een luide knal.

Tot trillende ramen en deuren toe. De knal die Brussel en ruime omgeving vrijdagvoormiddag opschrikte was bijzonder hevig. De knal was te horen en te voelen in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, maar ook in Vlaamse gemeenten als Dilbeek, Affligem, Roosdaal, Wemmel, Merchtem en Asse, en zelfs tot in Ninove.

Luttele seconden later doken op sociale media al de eerste vragen en het bijhorende giswerk op. Van een gasexplosie tot een mogelijke ontploffing van een elektriciteitscabine.

‘Luide knal, ramen daverden en deuren vlogen toe’, zegt een twitteraar. Meerdere mensen melden dat zelfs hun huis trilde.

De hulpdiensten uit de omgeving laten alvast weten op de hoogte te zijn van de knal, maar zijn voorlopig niet uitgerukt. Ze hebben geen oproep gekregen voor een explosie of iets dat daarop leek.

De politiezone Dilbeek en de Brusselse brandweer vermoeden dat er een straaljager door de geluidsmuur is gegaan. Ze baseren zich daarvoor op informatie van de verkeerstoren van de luchthaven Brussels Airport.