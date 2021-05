Na een nagenoeg foutloos parcours sinds de eerste vlucht van de kleine ruimtehelikopter eind april, speelde een technische storing Ingenuity flink parten tijdens de zesde vlucht. Ingenuity schommelde vervaarlijk heen en weer. Het toestel slaagde er niettemin in om veilig te landen.

Het toestel was nog geen minuut van het Marsoppervlak opgestegen toen het hevig begon te schommelen. Het kantelde daarbij tot een hoek van 20 graden. Verder paste Ingenuity de snelheid aan en zaten er grote pieken in het stroomverbruik.

Ingenuity’s dolle dronkemansvlucht

Dit gekke gedrag is terug te brengen tot een technische storing in het navigatiesysteem: één beeld van de camera’s waarop Ingenuity zijn vlucht afstemt werd niet geregistreerd. Dat verstoorde ook de tijdsaanduiding van alle volgende beelden, waardoor Ingenuity danig in de war raakte.

• Mars heeft er weer een bezoeker bij

Telkens opnieuw probeerde het met onsamenhangende gegevens zijn route te corrigeren, met een dolle dronkemansvlucht tot gevolg. Dat het niet helemaal uit de hand is gelopen, dankt de helikopter aan een intern stabilisatiesysteem en de landingsprocedure, die in de laatste fase onafhankelijk van de navigatiecamera’s werkt.

Verder stunten op Mars

De eerste vlucht was eenvoudigweg opstijgen en landen. Elke volgende vlucht maakte Nasa complexer. De kans op moeilijkheden stijgt dus mee met de moeilijkheidsgraad van de vlucht. De bedoeling is om Ingenuity steeds verder te ‘pushen’ en zo de grenzen van het toestel en luchtvaart op de planeet Mars af te tasten.

• Waarom het zo moeilijk is om te vliegen op Mars

Deze zesde vlucht was oorspronkelijk zelfs niet gepland. Nasa zou het bij de eerste vijf Marsvluchten laten, maar was zodanig onder de indruk van de resultaten van de minihelikopter dat ze de missie van Ingenuity verlengde met nog eens dertig dagen. Dat kan omdat het toestel wordt aangedreven door oplaadbare lithiumionbatterijen.

‘Na die periode bekijken we hoe we ervoor staan’, zei woordvoerder Lori Glaze tijdens een persconferentie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. ‘De mogelijkheid bestaat dat we nog langer doorgaan.’