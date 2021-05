Een onbekende persoon had zich donderdagochtend op het dak van een vrachtwagen verstopt. Op de E34 richting Antwerpen ter hoogte van Stekene gooide de persoon autobanden in het verkeer. ‘Ik heb nu al wat meegemaakt op de weg, maar dit geloofde ik toch bijna zelf niet’, zei een getuige, de chauffeur die alles kon vastleggen met zijn dashcam. De politie heeft nog geen klacht binnengekregen over de gevaarlijke situatie.