Gerechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij VRT

Er is een onderzoeksrechter aangesteld om mogelijk gesjoemel te onderzoeken met contracten of overheids­opdrachten bij de open­bare omroep VRT. Dat schrijft de krant De Tijd vrijdag op gezag van het Brussels parket en is bevestigd aan de redactie van De Standaard.

Een onderzoeksrechter kan meer verregaande onderzoeksdaden stellen dan het parket. Hij moet zowel bewijzen tegen (à charge) als voor (à décharge) alle betrokken partijen verzamelen, wat garanties biedt op een objectief onderzoek. ‘Het parket kan geen verdere informatie geven’, zegt woordvoerster Katrien Meulemans nog. Ook de VRT geeft momenteel geen commentaar aan De Standaard.

• ‘Procedures en regels omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd’

Het Brusselse parket maakte in november bekend een opsporingsonderzoek te zullen voeren naar mogelijke wanpraktijken binnen de VRT, naar aanleiding van een vernietigend rapport dat Audit Vlaanderen uitbracht in oktober.

De aanleiding voor het rapport was berichtgeving over malversaties bij de openbare omroep. Een en ander vloeide voort uit een open oorlog aan de top van de omroep tussen de toenmalige ceo Paul Lembrechts en zijn nummer twee Peter Claes, de directeur Productie en Media.

• ‘Wat in VRT-audit staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel’

Wat precies in de audit staat, is tot op vandaag vertrouwelijk, maar dat de conclusies vernietigend zijn, is bekend. Zo zou er sprake zijn van normvervaging en onregelmatigheden. Aanbestedingsregels zouden omzeild zijn.

Het rapport is niet openbaar gemaakt, omdat er commercieel gevoelige informatie in staat. ‘Maar wat in het rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel’, zei de nieuw aangestelde ceo Frederik Delaplace toen de audit in oktober werd voorgesteld. Hij ontkende wel dat er sprake zou zijn van zelfverrijking.