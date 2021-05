Onzekere toekomst voor discotheken op het Eilandje in Antwerpen

Exploitatievennootschap De Shop Evenementenhal op de Rijnkaai in Antwerpen is failliet. Door de coronacrisis zat de vennootschap meer dan een jaar zonder inkomsten.

De Shop Evenementenhal (DSE) is een exploitatievennootschap die sinds 2019 de gelijknamige evenementenhal op de Rijnkaai in Antwerpen uitbaat.

Ze deed ook deels de exploitatie van discotheken Club Vaag, Roxy en Lima, en van zomerbar Jardim. Samen vormden de zaken de hippe uitgaansbuurt op het Antwerpse Eilandje. Althans, zo was het tot ­vorig jaar.

‘Sinds 13 maart 2020 is alles gesloten’, zegt Barbara Soens, woordvoerster van DSE. ‘Dat betekent intussen zo’n vijftien maanden zonder inkomsten. Bovendien is de tegemoetkoming van de overheid ruim onvoldoende én weigert Vlaio sinds kort de reguliere steunbetalingen, omdat ze vindt dat te veel openingsdagen werden gerapporteerd. Zonder steun kun je niet overleven. Dus heeft DSE de betalingen gestaakt.’

DSE zat al eerder financieel in zwaar weer. In 2019 had de vennootschap bescherming gevraagd tegen schuldeisers. ‘Door een intern dispuut met een aandeelhouder die onverwacht zijn lening terugwilde, kwam de vennootschap tijdelijk in moeilijkheden’, zegt Soens. ‘Dat hebben we verhinderd door bescherming te zoeken bij de rechtbank. Er werd een herstelplan opgesteld dat werd goedgekeurd door een meerderheid van de schuldeisers. De situatie was eind 2019 dus geenszins problematisch. Roxy werd zelfs vernieuwd.’

Het is niet duidelijk wat er nu met de nachtclubs Roxy, Lima en Club Vaag, en met zomerbar Jardim zal gebeuren. ‘Die namen zijn geen eigendom van de vennootschap. Er wordt bekeken of een doorstart mogelijk is’, zegt Soens.