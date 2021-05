Tot 53 jaar voor jihadisten achter terreur in Spanje

Drie jihadisten krijgen 8 tot 53 jaar cel, na de dubbele aanslag in Barce­lona en Cambrils uit 2017.

Drie mannen die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van of medeplichtig te zijn aan een jihadistische cel die in 2017 in de Spaanse regio Catalonië een dubbele aanslag pleegde, zijn gisteren in Spanje veroordeeld tot gevangenisstraffen van 8 tot 53 jaar.

Mohamed Houli Chemlal en Driss Oukabir werden veroordeeld tot respectievelijk 53 en 46 jaar cel, terwijl het openbaar ministerie 41 en 36 jaar tegen hen had geëist. De rechtbank van Madrid die bevoegd is voor terrorismezaken, liet al weten dat hun effectieve straf ‘niet meer dan 20 jaar zal bedragen’. De rechtbank heeft wel het openbaar ministerie gevolgd in de zaak tegen Said Ben Iazza, die acht jaar cel kreeg omdat hij een voertuig en papieren had uitgeleend aan de terroristen.

De eerste aanslag op 17 augustus 2017 vond plaats op de beroemde Ramblas in Barcelona, waar een busje inreed op voorbijgangers. Veertien mensen, voornamelijk buitenlandse toeristen, kwamen daarbij om. Op zijn vlucht doodde de bestuurder een andere persoon om zijn auto te stelen, en dan te ontkomen. Een paar ­dagen later werd hij door de politie doodgeschoten.

Enkele uren na de eerste aanslag pleegden vijf andere leden van de cel de tweede aanslag aan de kust van de kleine badplaats Cambrils, zo’n honderd kilometer naar het zuiden. Met een voertuig overreden ze verschillende mensen en staken ze een vrouw dodelijk neer. De zes Marokkaanse daders van de aanslagen, die werden opgeëist door de terreurgroep IS, werden door de politie gedood.

Tijdens het proces zijn meer dan 200 getuigen gehoord. Een van de meest aangrijpende getuigenissen was die van Javier Martinez, die zijn driejarige zoontje op de Ramblas verloor. ‘Alle gevoelens die wij hebben om verder te leven, om te ­vechten, werden verbrijzeld op de grond van de Ramblas’, zei hij tegen de rechtbank.