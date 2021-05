Maaltijdcheques ook voor thuisgeleverd eten

Het is voortaan mogelijk om aan huis geleverde maaltijden te betalen met maaltijdcheques. Althans, voor wie bestelt bij take­away.com en een maaltijdchequekaart heeft van Sodexo. Beide ­bedrijven werken daarvoor samen, dat hebben ze gisteren aangekondigd.

De dienst is volgens een pers­bericht beschikbaar in 1.300 restaurants in België, en daar zullen er nog bijkomen. Wie op take­away.com bestelt, kan filteren op restaurants die de dienst aanvaarden. Bij de betaling moeten de gebruikers dan hun Sodexo-maaltijdchequekaart eenmalig toevoegen. De bevestiging gebeurt via een sms-code.

De kaart kan wel alleen gebruikt worden om het eten zelf te betalen, de leveringskosten vallen erbuiten en moeten op een andere manier betaald worden.

‘Telewerk heeft een enorme impact gehad op onze eetgewoontes en heeft de manier waarop we lunchen veranderd’, klinkt het bij ­Sodexo. ‘We willen onze klanten eenvoudige en flexibele opties bieden voor hun maaltijden.’

Beide bedrijven zullen de dienst in de loop van het jaar ook in andere landen gaan aanbieden, waaronder Frankrijk, zo maakten ze bekend. Onlangs sloot Sodexo ook al een deal met Uber Eats in Frankrijk. In België kan je Uber Eats-maaltijden al ­ betalen met de maaltijdcheques van concurrent Edenred.