Academici lanceren felle open brief aan rector UGent

‘U draagt bij tot de normalisering van extreemrechts.’ Academici van diverse universiteiten en middenveld­organisaties gebruiken geen kleine woorden om hun ongenoegen te uiten over recente tweets van UGent-rector Rik Van de Walle

‘De monsters van het fascisme beuken op de poort. Sommigen hebben zich daar misschien al bij neergelegd, maar een grote groep mensen in ons land wil er alles aan doen om ze buiten te houden. Ook aan uw universiteit zijn zij in een overweldigende meerderheid. Zij hebben recht op uw steun. Uw geflirt met extreemrechts is een aanfluiting van hun inspanningen.’

Academici en vertegenwoordigers van het middenveld zijn niet mals voor Rik Van de Walle, de rector van de UGent. In een open brief in De Morgen reageren ze op een aantal tweets die de rector zaterdag verstuurde nadat hij De afspraak op vrijdag (VRT) had gezien waarin Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken te gast was. Van de Walle tweette toen: ‘U vertolkte meningen die publiek mogen – en wat mij betreft zelfs móéten – vertolkt worden. Meneer Van Grieken, u zei gisteren: “Geweld kan nooit de oplossing zijn”. Ik geloof dat u dat oprecht meent. Meer nog, ik durf te hopen en ik geloof zelfs dat u ­bereid bent te doen wat binnen uw mogelijkheden valt om geweld te voorkomen.’

Academici van de UGent, maar ook van andere universiteiten reageren geschokt. In hun open brief verwijten ze Van de Walle dat hij Van Grieken legitimeert als ­gesprekspartner, terwijl die racisme en ­homofobie propageert. ‘De UGent gaat prat op haar mensenrechtenbeleid en ze beschouwt discriminatie als grensoverschrijdend. Hoe rijmt u dat met de oproep tot het geven van een platform aan Tom Van Grieken, die surft op een politiek verdienmodel, gestoeld op discriminatie?’, aldus de briefschrijvers. Tegelijk verwijten ze Van de Walle dat hij niet eens in gesprek wilde gaan met studenten die opriepen om de UGent te dekoloniseren, maar wel studenten op Twitter blokkeert als die een andere ­mening dan hijzelf hebben.

De rector wou niet reageren op de brief voor hij met de studenten heeft gepraat, maar postte wel een reactie op Facebook. Daarin schrijft hij dat de universiteit en hijzelf zeer veel ­belang hechten aan mensenrechten, diversiteitsbeleid en vrije ­meningsuiting en aan de strijd ­tegen racisme, antisemitisme, seksisme en geweld. Hij schrijft dat hij het met sommige punten van kritiek eens is, maar hij specificeert niet welke punten.

Hij zegt wel dat hij geleerd heeft dat Twitter niet het juiste medium is voor delicate thema’s. En dat hij daarom meer debatten wil organiseren, waaraan hij ook zelf wil deelnemen ‘vanuit de wens om te ­begrijpen, te leren en naar verworven inzichten te handelen.’