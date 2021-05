Coronacijfers blijven goede kant uitgaan

Het aantal patiënten dat met covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft verder dalen. Dat blijkt vrijdag uit de meest recente cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt.

Tussen 21 en 27 mei zijn elke dag gemiddeld 100,7 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 19 procent ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nog 1.366 patiënten (-17 procent) in het ziekenhuis, van wie 491 op de afdeling intensieve zorg (-13 procent).

In diezelfde periode waren dagelijks gemiddeld 17,4 covid-overlijdens te betreuren. Dat is een daling met bijna 13 procent op weekbasis. Sinds het begin van de pandemie zijn 24.902 Belgen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

Tussen 18 en 24 mei zijn elke dag gemiddeld 2.049 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een daling met 3 procent op weekbasis. De positiviteitsratio bedraagt 5,4 procent.

In totaal 4.483.631 inwoners hebben inmiddels minstens één vaccindosis ontvangen. Dat is 38,9 procent van de volledige bevolking. 1.843.141 van hen kreeg al een tweede dosis. 16 procent van de bevolking is dus volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.