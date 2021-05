Vlaams Parlement organiseert 11 juli-viering in plantentuin Meise

Het Vlaams Parlement zal dit jaar dan toch een 11 juli-viering organiseren, maar dan niet in het Brusselse stadhuis maar in de plantentuin van Meise. Er zullen 450 gasten uitgenodigd worden. ‘We volgen de coronaregels.’

Op 11 juli, de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, organiseert het Vlaams Parlement traditioneel een viering in het Brusselse stadhuis. Vorig jaar moest die viering door de coronacrisis vervangen worden door een videoboodschap van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Lange tijd zag het er naar uit dat ook de komende 11 juli vooral digitaal zou gevierd worden. ‘Maar door de versoepelingen is een fysieke viering toch mogelijk, al moeten we natuurlijk rekening houden met de coronabeperkingen’, legt Ellen Van Orshaegen, kabinetschef en woordvoerder van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.

Een klassieke indoor-viering in het Brusselse stadhuis met honderden genodigden kon nog niet. De zoektocht naar een coronaveilig alternatief leidde naar de plantentuin van Meise. ‘Daar kunnen we beschikken over een groot terrein waar we de 450 genodigden op een coronaveilige manier kunnen plaatsen’, klinkt het. Er wordt daarbij een grote tentconstructie voorzien voor als het regent.

‘We volgen de coronaregels’, merkt Ellen Van Orshaegen op. ‘Dat wil zeggen met maximum vier mensen aan een tafel, mondmaskers en 1,5 meter afstand.’

De uitstap naar Meise is éénmalig. Bedoeling is dat de viering volgend jaar gewoon terugkeert naar het hartje van Brussel. ‘We hebben ook naar de mogelijkheden in de Brusselse parken gekeken, maar we wilden ook niet op een zondag een groot deel van een publiek park privatiseren. In Meise is er een domein van 92 ha en moeten de mensen normaal een toegangsticket kopen.’

Bedoeling is dat het draaiboek grotendeels behouden blijft. Dat betekent onder meer een welkomsttoespraak van Brussels burgemeester Philippe Close, een toespraak van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en wat muzikale omkadering. Close heeft zijn aanwezigheid bevestigd en zal ook een toespraak houden. De viering wordt afgesloten met de Vlaamse Leeuw. ‘Nadien kan door de coronabeperkingen geen receptie volgen, maar de gasten krijgen wel een ‘goodiebag’ met een hapje en drankje mee naar huis.’