Geen Europese ‘zuivelcensuur’ voor sojadrank

Er komen geen nieuwe restricties op de marketing van plantaardige zuivelvervangers. Sojadrank mag ‘romig’ blijven.

Het omstreden ‘amendement 171’ is geschrapt uit de voorstellen voor een nieuw gemeenschappelijk ­Europees landbouwbeleid. Dit amendement moest plantaardige zuivelvervangers aan strenge ­regels onderwerpen, zodat ze zich meer zouden moeten onderscheiden van dierlijke zuivel.

Het amendement, dat in oktober werd ingediend, kreeg veel kritiek van organisaties voor dierenrechten, leefmilieu en klimaatbescherming. 456.846 mensen ondertekenden een petitie tegen de ‘censuur’.

‘Grote overwinning’

Het amendement zou de marketing van plantaardige producten, die in veel opzichten minder schadelijk zijn dan de dierlijke, sterk bemoeilijken. Nu al is het ver­boden om plantaardige producten ‘melk’ of ‘yoghurt’ te noemen, maar als het amendement zou zijn aangenomen, zouden ook indirecte verwijzingen aan banden worden gelegd.

De vrees was dat woorden als ‘romig’ ook onder vuur zouden ­komen te liggen. Zelfs de verpakking van plantaardige dranken zou aanleiding kunnen worden voor betwistingen. De vorm van de pakken is nu vaak identiek voor plantaardige en dierlijke dranken. De sector vreesde dat ook illustraties moeilijker zouden worden. Bij een afbeelding van een glas met een witte drank zou je niet zeker weten of hij van dierlijke of plantaardige oorsprong was. Met woorden als ‘vervanger’, ‘imitatie’ of ‘smaak’ naar plantaardige dranken verwijzen zou ook niet meer kunnen. Zelfs een bewering als ‘Dit is geen melk’ zou niet langer door de beugel kunnen.

Vermoed werd dat de zuivel­lobby had aangedrongen op het amendement. De melk- en kaassector wil de toenemende concurrentie van soja- en haverdrankjes op afstand houden.

De Zweedse haverdrankproducent Oatly noemde de intrekking ‘een grote overwinning voor de toekomst van de planeet’. Het bijbehorende filmpje toont haverdrank die uit het pak spuit als overwinnings-champagne.