Vlaanderen voorspelt niet meer wanneer je coronaprik krijgt

De tool die het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde om te voorspellen wanneer je een uitnodiging voor een coronaprik in de bus mag verwachten, is offline gehaald. ‘We schuiven liever geen data naar voren die we niet kunnen waarmaken.’

De tool van het Agentschap voorspelde op basis van je leeftijd in welke week je een uitnodiging in de bus mocht verwachten. Afhankelijk van het vaccin dat je zou krijgen, gaf het Agentschap meteen een tweede datum om rekening mee te houden voor de tweede prik. Maar die voorspelling is sinds gisteren té onzeker.

De reden? Het Janssen-vaccin mag sinds donderdag niet meer aan mensen onder de 41 jaar toegediend worden. Vlaanderen hield rekening met zeker 500.000 van die vaccins, waarvan slechts één dosis nodig is voor volledige bescherming. De aanleiding voor die beslissing was het overlijden van een vrouw door een uiterst zeldzame bijwerking van een Janssen-vaccin.

Een tweede onzekerheid voor de campagne is dat de AstraZeneca-leveringen erg onvoorspelbaar blijven. Vlaanderen ontving deze week 30.000 dosissen minder dan op voorhand was bevestigd. Over toekomstige leveringen is nog niets bekend. Door die grote onzekerheid moeten we bij AstraZeneca een buffer inbouwen om de tweede prik te garanderen’, zegt Moonens. Er zullen dus weer vaccins opzij gelegd worden.

‘Daarom hebben we de tool offline gehaald’, zegt Moonens. ‘We schuiven liever geen data naar voren die we niet kunnen waarmaken. Als we ons meer zeker voelen over de timing, zullen we de tool weer aanbieden.’

85 procent tegen 11 juli

Hoewel een deel van de vaccinleveringen van Pfizer voor de maand juni nog niet bevestigd is, benadrukt Gudrun Briat van de taskforce vaccinatie dat dit niet wil zeggen dat er ook problemen met Pfizer-leveringen zijn. 153.000 van de 733.000 vaccins die Pfizer wekelijks in juni zou leveren zijn nog niet bevestigd. ‘Het is de normale gang van zaken dat een deel van de leveringen nog niet altijd bevestigd wordt. Dit is geen reden om te denken dat het niet in orde zou komen, zeker niet bij Pfizer.’

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet gisteren al verstaan dat de streefdatum van 11 juli om iedereen zeker een eerste coronaprik aan te bieden niet zal gehaald worden. Er wordt nu gemikt op 85 procent van de bevolking.