Nog twee havenwerkers opgepakt in uitloper van Sky ECC-onderzoek

Nadat vorige week al tien personen met ‘sleutelposities in de haven’ waren opgepakt, omdat ze banden zouden hebben met het misdaadmilieu, zijn donderdag nog eens twee verdachten gearresteerd. Dat zegt het Antwerpse parket.

Volgens het parket zouden ook de twee nieuwe verdachten mogelijk hand- en spandiensten hebben geleverd aan de georganiseerde criminaliteit. Het gaat om mannen van 37 en 44 jaar uit Beveren en Wommelgem, die eveneens een job in de haven hebben.

De actie is een uitloper van de grote operatie waarbij de politie erin geslaagd is versleutelde berichten die via Sky ECC verstuurd werden te kraken.

De verdachten in dit specifieke dossier zijn volgens het parket werkzaam bij transportfirma’s, op haventerminals, rederijen, expeditiekantoren of bewakingsfirma’s. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van hun respectievelijke functie om belangrijke informatie door te spelen of om diensten te leveren aan criminele organisaties, die de haven op hun beurt misbruiken voor de internationale smokkel van cocaïne.

Bij de huiszoekingen werden ook luxehorloges, juwelen, auto’s en 40.000 euro cash in beslag werd genomen. Eerder werden ook al twee advocaten, een politieman en een parketmedewerkster opgepakt.