Een dokter uit Aalst heeft twee miljoen euro geschonken aan het onderzoekinstituut Biomed van de Universiteit Hasselt. ‘Een ontzettend grote boost voor ons onderzoek naar reumatische aandoeningen’, zegt professor dr. Veerle Somers.

Op 4 september 2020 overleed dr. Roland Demaeseneer (74) in Aalst, waar hij ook jarenlang een gewaardeerd internist was in het ziekenhuis. Dokter Demaeseneer was ongehuwd, had geen kinderen en was zelf ...