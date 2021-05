Bettiol pakt eerste ritwinst in Giro, favorieten gunnen elkaar snipperdag

Alberto Bettiol (EF - Nippon) heeft zijn eerste ritwinst in de Giro te pakken. De Italiaan pakt zijn derde profzege ooit, na de Ronde van Vlaanderen in 2019 en ritwinst in de Ster van Bessèges.

De langste etappe in deze Giro was meteen ook de minst tot de verbeelding sprekende. Met het oog op het klassement alvast. Een ruime kopgroep kreeg na dertig harde kilometers koers een vrijgeleide. Daarbij één landgenoot - Gianni Vermeersch - maar ook enkele gevaarlijke rittenkapers, met Diego Ulissi en ex-Ronde-winnaar Alberto Bettiol als grootste namen. Maar ook Rémi Cavagna, Nikias Arndt en Andrea Vendrame, eerder al ritwinnaar in deze Giro, waren van de partij. Lotto-Soudal had met Stefano Oldani de helft van zijn overgebleven renners mee in de goede vlucht. De voorsprong liep uiteindelijk op tot meer dan twintig minuten, Ineos controleerde op simpele wijze het peloton der favorieten.

Na tweehonderd vlakke kilometers kondigde zich een geaccidenteerde finale aan. De eerste serieuze aanval kwam van Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step). De Franse kampioen tijdrijden sprokkelde al snel enkele seconden bij elkaar en daar miskeken de sterke Italianen - Bettiol en Ulissi - zich lelijk op. Maar Bettiol wilde van geen wijken weten en kwam op zeven kilometer van de finish opnieuw aansluiten bij Cavagna. De Fransman probeerde nog even aan te sluiten maar moest zijn meerdere erkennen in een ontketende Bettiol. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 stevende in indrukwekkende stijl af op zijn eerste zege ooit in de Ronde van Italië.