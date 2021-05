De zaak van de Palestijnse kapper Hashim Al-Jrousheh (30) in Gaza werd op 12 mei volledig verwoest door zeven raketten die door Israëlische vliegtuigen werden afgevuurd. Met een plastic stoel, een kleine spiegel en een scheerapparaat ontvangt hij klanten. ‘Het heeft veel moeite gekost om een mooie zaak op te bouwen’, zegt Hashim, die naar eigen zeggen al gewend is geraakt aan de verwoesting en vernieling in de Gazastrook. ‘Ik moet nu alles heropbouwen.’