De Belgische voetbalbond heeft in de aanloop naar Euro 2020 een nieuw supporterslied voor de Rode Duivels gelanceerd. ‘Deviltime’ is een herwerking van wereldhit ‘U can’t touch this’ van MC Hammer door muziekproducer BABL. De Amerikaanse rapper MC Devil mocht het lied inzingen.

U zult het lied te horen krijgen tijdens de wedstrijden: hoe meer onze Duivels scoren, hoe vaker het zal weerklinken. En ook na 11 juli zal het nummer niet verdwijnen. ‘Het is de bedoeling dat het lied ook na het EK door de speakers van het Koning Boudewijnstadion blijft knallen bij elke goal die onze Duivels scoren in de Nations League en onze kwalificatiecampagne voor het WK 2022’, aldus Manu Leroy van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in het persbericht.

De clip met tekst moet de fans helpen om de tekst alvast uit het hoofd te leren. Dat kan van pas komen wanneer de eerste uitdaging rond het sfeerlied wordt gelanceerd op Tiktok.