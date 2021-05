‘Zeesnot’ verstikt binnenzee in Turkije

Reusachtige vlekken van een slijmerige substantie bedekken grote delen van de Zee van Marmara in Turkije. Koraalriffen en vissers lijden zwaar onder de situatie, die er kon komen door verregaande vervuiling van de binnenzee en de klimaatopwarming.

De Zee van Marmara, een Turkse binnenzee die de Zwarte Zee met de Egeïsche Zee verbindt, heeft door de opwarming van de aarde te kampen met grote hoeveelheden ‘zeesnot’, slijm geproduceerd door plankton. Dat berichten verschillende Turkse en westerse media.

Het slijm drijft op de oppervlakte, waar het vissers verhindert hun netten uit te gooien, en daalt naar de bodem, waar het koraalriffen verstikt. Hoewel het ‘zeesnot’ zelf niet giftig is, kunnen ziektekiemen zich verspreiden in het slijm, waardoor twijfel heerst over de voedselveiligheid van de vis die de vissers wel kunnen vangen. Ook toeristen blijven weg. Ze voelen zich minder geroepen om in het water van de zee te plonzen.

Marmara Denizinde deniz salyasi, 4 Mayis 2021?? (Sea snot, mucilage) 29 Nisan'a?? göre alanini iyice genisletmis. Bugün Tekirdag açiklarinda da görülmüs. Uydu görüntüsünde gezinti, sarimsi alanlar müsilaj pic.twitter.com/cESY4a4TLA — Yasar TÜRKER (@yturker) May 4, 2021

Het gaat om een natuurlijk fenomeen, dat volgens wetenschappers uit de hand is gelopen door de opwarming van het klimaat. De rustige binnenzee ligt in een dichtbevolkt gebied en het water is rijk aan fosfor en stikstof afkomstig van huishoudens, industrie en landbouw. De combinatie van die drie factoren - rustig, nutriëntrijk water met een verhoogde temperatuur - leidde ertoe dat de productie van het ‘zeesnot’ enorm is beginnen stijgen.