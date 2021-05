Eric Carle, de art director die zijn carrière aan de wilgen hing om een wereldberoemd kinderboekenmaker te worden, is niet meer.

De Amerikaanse prentenboekenmaker Eric Carle (91) is zondag overleden. Dat meldde zijn familie op Instagram. Hij was een beroemdheid sinds hij in 1969 wereldwijd doorbrak met Rupsje Nooitgenoeg.

Eric ...